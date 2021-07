Repressió

Carles Herediaen llibertat amb càrrecs i a l'espera de judici.

S'ha desconvocat la concentració prevista per les 13h, però sí que es manté la concentració de les 8 del vespre a la plaça del Blat de Valls.

El periodista vallenc Carles Heredia ha sortit poc després de les 12 del migdia de comissaria dels Mossos d’Esquadra de Valls després d’acollir-se al dret a no declarar davant dels Mossos -on estava detingut des de primera hora del matí d’aquest dijous- i tampoc ho feia als jutjats per videoconferència, per la citació pendent que tenia del passat mes de juny per presumptes delictes d’atemptat contra l’autoritat i desordres públics i lesions a la policia. Ara, i després de la seva negativa a declarar, estarà a l’espera de judici, segons informa El Vallenc

Aquest matí havia estat detingut per tres agents dels Mossos d’Esquadra de paisà quan entrava a treballar a l’empresa Concactiva de Montblanc, una detenció que tenia relació amb una protesta contra un acte del partit d’extrema dreta Vox a Valls el mes de febrer.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🎙️ <a href="https://twitter.com/CarlesHeredia?ref_src=twsrc%5Etfw">@CarlesHeredia</a>: "És tot un muntatge, una persecució a l'independentisme organitzat de la comarca". El periodista vallenc parla després d'acollir-se al dret a no declarar.<br><br>🔗 <a href="https://t.co/n6bqOXlvAl">https://t.co/n6bqOXlvAl</a> <a href="https://t.co/n2KZcAeJmZ">pic.twitter.com/n2KZcAeJmZ</a></p>— El Vallenc (@elvallenc) <a href="https://twitter.com/elvallenc/status/1418166022528454658?ref_src=twsrc%5Etfw">July 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>