Assassinen a trets el president i la primera dama d'Haití

La seva dona i primera dama, Martine Moise, també ha mort com a conseqüència de les ferides de bala. "Aquest matí mateix, a la una del matí, 7 de juliol, un grup de persones no identificades, que parlaven en espanyol i anglès, van assassinar el president de la República.

El president d'Haití, Jovenel Moise, ha estat assassinat aquest dimecres per homes armats que han perpetrat un assalt a la seva residència la passada matinada al barri de Pelerin de Port-au-Prince.

L'assassinat es produeix dos mesos abans de les eleccions presidencials i legislatives convocades per al pròxim 26 de setembre, uns comicis en què Moise no podia ser candidat. Moise havia convocat per a la mateixa data un referèndum per aprovar una nova Constitució, un projecte que no comptava amb el suport de l'oposició ni de la comunitat internacional.