AMB

Albiol suspèn en matèria de seguretat, transparència, inversió pública i autonomia financera segons un estudi de l’AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encarrega desde l’any 2016 un estudi anual, a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Aquest estudi fa una selecció dels indicadors més rellevants d’entre les dades estadístiques i enquestes a la població que fa el Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona. Podeu consultar el publicat per enguany en el següent enllaç.

Algunes dades han tingut a Badalona una evolució molt negativa respecte de les obtingudes durant el govern del canvi liderat per Dolors Sabater, i han empitjorat sensiblement en el curs d’aquest any de govern de García Albiol.

Dades com la manca de transparència, la desinversió per habitant, la poca autonomia financera, la pitjor valoració de la Guàrdia Urbana, la menor percepció de seguretat a nivell de ciutat i la desatenció dels Serveis Socials, caracteritzen aquest empitjorament.

En paraules de Nora San Sebastián, portaveu de Guanyem Badalona: “Aquests indicadors estadístics són dades contrastades i consultables, a diferència de l’enquesta encarregada i cuinada pel PP de Badalona, que Xavier García Albiol treu cada dos per tres del seu barret”.

Pitjor valoració d’una policia local de tota l’Àrea Metropolitana i pitjor percepció de seguretat per al 2020

La Guàrdia Urbana de Badalona ha obtingut una puntuació de 5,78. Es tracta de la pitjor valoració de totes les policies locals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per part dels seus habitants. Aquesta dada es complementa amb la percepció de la seguretat per part dels veïns i veïnes, que suspèn a nivell de ciutat amb un 4,85. No només és la nota més baixa de tota l’Àrea Metropolitana, sinó l’única que no arriba al nivell de l’aprovat.