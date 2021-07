Simbologia feixista

"Acció per la Independència" reivindica accions contra monument feixistes arreu de Catalunya

En les darreres setmanes, la plataforma "Acció per la independència" ha fet diverses accions contra monuments de simbologia feixista que hi ha encara a Catalunya, com el el de la carretera que uneix Canet d'Adrí amb Adri, a la comarca de Gironès amb data 16 de setembre de 1936, que estava dedicat a un "Caído por Dios y por la Patria" i que portava la signatura de Caballeros de España.

Abans d'impulsar accions com aquestes, la plataforma va fer una campanya d'agitació posant pancartes en indrets emblemàtics com la Ciurat de la Justícia de Barcelona amb el tex: "Desobediència el camí de la Indeèndència".

En alguns del comunicats fets públics darrerament, la Plataforma afirma que "som els fills de l'1 d'Octubre, de l'Aeroport i d'Urquinaona. Germanes de Valtonic de Pablo Hésel i de les 3.200 persones represaliades".

Mentre la Plataforma segueix sumant èxits en la destrucció de monòlits franquistes, l'extrema dreta de Vox ja els ha denunciat a la fiscalia de Sánchez per ultratge a la bandera.