UBxLa República se suma a la concentració davant l'Audiència Provincial de Barcelona en suports dels encausats de "La Pública a Judici"

Els dies 3 i 4 de juny es jutjarà 13 estudiants vinculades a la Universitat de Barcelona —5 de les quals encara són alumnes de la UB— per haver participat, el març del 2017, en una manifestació a favor de la rebaixa de les taxes universitàries, a favor, al capdavall, del nostre model d'universitat pública.

UB per la República considera aquest judici una altra mostra de repressió, en aquest cas contra estudiants activistes, i ens sumem a la denúncia d'aquest procés vergonyós, en què es demana a les persones encausades 111 anys de presó i més de 140.000 euros de multa.

Per això, ens afegim a la convocatòria de La Pública a Judici els dies 3 i 4 de juny a les 9 del matí davant l'Audiència Provincial de Barcelona, on al llarg dels dos dies estan previstes nombroses activitats, com concerts i parlaments de grups de suport.