Lluita institucional

La CUP planta el govern municipal i es desmarca del pla estratègic ‘Reus Horitzó 32’

Dura crítica de la CUP al pla estratègic ‘Reus Horitzó 32’, la proposta a 10 anys dirigida per la vicealcaldessa Noemí Llauradó. La Candidatura el considera un espai inútil i impossible. Per una banda, perquè es vol fer creure que les decisions es prendran en consens de tots els grups municipals, segons els cupaires, “una idea fictícia que només servirà per silenciar l’oposició, sense possibilitat de crítica”. Per l’altra banda, defensen que les propostes de canvis estructurals de la CUP no tindrien cabuda dins la política continuista del govern.

Des de la Candidatura també es dubta que el pla estratègic doni resposta a les necessitats reals del conjunt de la ciutadania. En relació al Fòrum Ciutadà que proposa el govern, Marta Llorens, portaveu de la CUP, considera que “en lloc de buscar perfils, s’ha anat a persones concretes, que no representen la diversitat d’origen i socioeconòmica de la ciutat”.

La decisió de no formar part d’aquest pla estratègic s’ha fet pública a la xerrada-vermut de mig mandat organitzat per la CUP a les portes del Casal Despertaferro. Tant el grup municipal com alguns membres de l’assemblea han fet un balanç d’aquests dos anys de mandat i han analitzat la situació actual de la ciutat en diferents aspectes. Generalment s’ha parlat de la problemàtica de les APEU i el Mercat del Carrilet, del Pla de la Bicicleta, de les propostes en habitatge, del servei de la brossa i de la manca de compromís del govern vers la independència. Una conjuntura de ciutat que qualifiquen com un despropòsit.

En resum, acusen al govern d' eludir responsabilitats, ja que a la mínima s’externalitzen serveis públics a empreses privades. A més lamenten que moltes d’aquestes licitacions s' adjudiquin a grans multinacionals, “un model que va en contra de potenciar l’economia i sobirania locals." Conclouen, “un regidor de govern que cobra al voltant de 4.000€ al mes s’hauria de fer càrrec de la seva àrea”, i denuncien “veiem maneres de fer que denoten les seves poques ganes de treballar”.

Per tot això, la CUP destaca que continuaran fent propostes i fiscalitzant l’acció de govern fora del pla estratègic. En aquest sentit es fa referència al Projecte de Ciutat “més enllà de la Covid-19” presentat per la CUP ara fa un any.