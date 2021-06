La CUP denuncia les dificultats de les dones ebrenques per avortar voluntàriament

Avui, en roda de premsa, la CUP ha anunciat vàries accions que han iniciat amb l'objectiu que el Departament de Salut garanteixi les interrupcions voluntàries de l'embaràs dintre de la sanitat pública.

Èrica Bel, regidora d'Alcanar i membre de la CUP Terres de l'Ebre, ha recordat les barreres que les dones ebrenques es troben a l'hora de realitzar un avortament i ha denunciat que el fet que l'HVCT no assumeixi els avortaments quirúrgics "vulnera la lliure elecció de mètode, ja que imposa un desplaçament que molts cops les dones no poden assumir". Bel ha anunciat que l'organització ha entrat una bateria de preguntes a la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre "amb l'objectiu de denunciar la vulneració del dret a l'avortament i pressionar el Departament de Salut perquè inclogui l'IVE en la cartera de serveis públics". La regidora ha aprofitat el dia de l'Orgull LGTBI per recordar la vulneració de drets que també pateix aquest col·lectiu en matèria de drets sexuals i reproductius, i ha assenyalat les barreres, iniquitats i discriminacions que les dones sense parella masculina continuen trobant a l'hora d'accedir a les tècniques de reproducció assistida a la sanitat pública catalana, així com el fet que a Terres de l’Ebre no hi hagi cap unitat d’atenció a la salut de les persones trans, que es veuen obligades a desplaçar-se a Barcelona.

Per la seva banda, Laia Estrada, diputada de la CUP al Parlament, ha titllat d'urgent el desplegament de la Llei Orgànica 2/2010 per part del Departament de Salut i ha denunciat que la privatització de l'avortament vulnera el dret a les dones de ser tractades en el sistema públic “posant en risc la integritat física i psíquica d'aquestes, ja que quan una dona surt del circuit públic de salut i es deriva a un centre privat els riscos per la salut d'aquesta incrementen".

Per tal de blindar aquest dret, la diputada ha exigit al Departament la creació d'unitats especialitzades en els hospitals de referència, inclòs l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, i la rescissió tots els contractes o convenis públics amb centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no oferir el servei d'avortament.