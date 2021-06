L'independentisme pertorba l'acte publicitari de Pedro Sánchez sobre els indults

L'independentisme ha pertorbat avui l'acte publicitari de Pedro Sánchez sobre els indults. Un independendentista ha interromput els discurs de Pedro Sánchez a dins del Liceu i centenars s'han manifestat a Les Rambles.

Amb crits de 'Visca la Terra', 'La independència és la solució', 'amnistia' un independendentista ha interromput el discurs de Pedro Sánchez a dins del Liceu fins que ha estat expulsat pels serveis de seguretat (veure a partir dels 14 minuts i 30 segons del primer vídeo). El president de el Govern espanyol ha arribat al Liceu envoltat d'un fort dispositiu de seguretat, forçat per les protestes convocades per Poble Lliure, La Forja, La CUP, els CDR i l'ANC. Centenars de persones s'han congregat a Les Rambla per protestar contra la proposta de Sánchez.

En un acte de protesta a la visita de Sánchez presentat per Eduard Berranodo han parlat un membre de la coordinadora de l'advocacia de Catalunya i els veterans militants independentistes Carles Castellanos i Ramon Piqué (veure a partir de 1 hora i 15 minuts del segon vídeo). 'Casualment' el canal de youtube de RTVE Noticas ha tallat l'emissió de l'acte en el mateix moment que l'exrepressaliat Ramon Piqué deia que durant l'Operació Garzón els mitjans de comunicació van ocultar les tortures als detinguts independentistes (veure a partir de 1 hora, 27 minuts i 20 segons del segon vídeo). 14 minuts després han el canal de youtube RTVE Noticias ha tornat a emetre les protestes.