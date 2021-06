Guillem Fuster: LEstat espanyol ens farà pagar cars els indults

‘La lluita per la República catalana independent’, així s’anomena el document estratègic que ha publicat recentment Poble Lliure, una de les organitzacions que dona suport a la CUP. En parlem amb el seu portaveu, i membre del Govern del Consell per la República, Guillem Fuster i Usas (Barcelona, 1980).

-Com valora l’acord de govern entre ERC i Junts i el pacte d’investidura firmat entre ERC i la CUP?

-Després de la condemna a Marcel Vivet, és complicat posar-se a valorar els acords. Sabent, sobretot, el paper que han tingut, si més no, els serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya en aquest cas. Hi ha un etern debat en tots els acords per la retirada de les acusacions. Dit això, i posant les llums llargues, que la CUP firmés l’acord amb ERC i després fos un dels responsables del desbloqueig de l’acord entre ERC i Junts, situa la CUP en una centralitat política que nosaltres feia molt temps que vindicàvem. Hauríem preferit un acord a tres que hauria donat una estabilitat governamental en què la CUP hi fos més present. També entenc que la fiscalització que es fa és molt positiva. D’altra banda, l’acord entre Junts i ERC no desbloqueja el tema central del conflicte polític, que és la coordinació estratègica i el plantejament estratègic de com definim la confrontació. Amb això som crítics i observadors. En matèria social ens preocupa que un acord no invalidi el que va fer ERC amb la CUP. S’ha de fer una fiscalització.

-Creu que la CUP va reflexionar prou sobre la necessitat d’entrar o no a Govern?

-La CUP va arribar a un debat interessant de fer un acord parcial només amb ERC i garantir una investidura. Això ja és molt per tot el que la CUP ha estat fent durant aquest temps.

-Creu que la condemna de cinc anys a Marcel Vivet hauria d’alterar els acords de Govern?

-Primer, cal fer una lectura política d’aquesta condemna. L’Estat espanyol ens farà pagar cars els indults. En segon lloc, caldria solucionar definitivament el paper de la Generalitat en aquestes acusacions. És molt injust el que li ha passat al Marcel i el que passarà els propers mesos amb molts joves que passaran a judici, tinguin acusació de la Generalitat o no, i segurament tindran condemnes en ferm de presó. S’obre un nou cicle de confrontació amb l’Estat i cal estar amatents.

-Com valora les cartes recents d’Oriol Junqueras i Jordi Sànchez?

-Generen encara més desorientació al si del moviment. Evidencien que el moviment no ha tancat un relat unificat del que va representar l’1-O i que el debat dels indults no deixa de ser un regal enverinat per part de l’Estat espanyol. No podem tenir la direcció política dins d’una presó. Des del moment que ets ostatge de l’Estat dins d’una presó, et té allà on vol, i estàs molt condicionat.

-Pensa que els indults poden desmobilitzar l’independentisme?

-No ho crec. Tots volem veure els presos al carrer. No hi ha debat. No ens posarem a repartir carnets de botiflers per acceptar els indults. Generarà desil·lusió en un sector important de l’independentisme i desmobilització en una part de l’independentisme. Sobretot perquè la repressió seguirà més enllà dels indults. Potser, el que representaran els indults és el tancament d’una etapa. Sobre el paper de certs lideratges, seria el moment de posar sobre la taula que van arribar on van arribar i, potser, seria el moment de fer un canvi de xip. El canvi de xip passa per un canvi d’estratègia i un canvi de lideratges.

-Creu que és moment que els presos polítics i els exiliats es retirin de la primera línia de la política?

-Són escenaris diferents. Crec que la batalla de l’exili està donant resultats a nivell polític i jurídic. Hi ha la força a nivell internacional que existeix un conflicte a casa nostra. La presó és la constatació que existeix un conflicte a l’interior, però crec que la presó ha tingut un paper molt desmobilitzador i molt de posar condicionants. M’explico: la mala imatge que es tanqui un acord de govern autonòmic amb una intervenció espectacular de l’Estat espanyol des de la presó, per gent condemnada per impulsar un procés de ruptura, és una imatge que invalida molt els lideratges en el sentit de la lluita democràtica per la independència. Cal un replantejament en aquest sentit. Estic d’acord sobretot amb aquells que, fins i tot a la presó, han mantingut, de manera partidista, un paper polític en determinats espais. Per això no parlo del Jordi Cuixart. Això s’ha de debatre amb serenitat i profunditat.

-Al document situen dos discursos “estèrils” al si de l’independentisme, un “implementisme simplista“ i un “negociacionisme neoautonomista “. Com se situa Poble Lliure aquí?

-No podem caure en la retòrica i l’implementisme al quan ens ha acostumat part de l’independentisme quan no hi ha les condicions per poder dur-ho a terme. Tampoc es pot viure d’una retòrica que diu que no som prou i no posar les condicions suficients perquè ho siguem. Cal que tothom defineixi què vol dir ‘confrontació’. Fins ara, ningú ha definit què vol dir ‘confrontació’.

-Com defineix ‘confrontació’ Poble Lliure?

Primer, com aquella acumulació de forces que generin suficient desgast a l’ocupació espanyola per tal de generar al moviment tot un seguit d’incentius per poder pressionar l’Estat espanyol per arribar a una negociació política i aconseguir un referèndum o bé per arribar a implementar un procés d’independència. De confrontacions, n’hi ha moltes. Primer hem de preguntar a la gent què pot arribar a assumir en aquesta confrontació. Continuem tenint-ho tot amb empreses de l’Ibex-35? Podem generar marcs de no cooperació amb aquestes empreses que són col·laboradores de l’ocupació espanyola? La Generalitat pot arribar fins al límit de l’autonomia per generar conflictes amb l’Estat que explicitin la negació dels nostres drets? I, després, carrer, carrer, carrer i carrer. Això vol dir la mobilització permanent quan es provoqui una injustícia, el reforçament del sindicalisme nacional i de classe, i generar elements de desobediència civil no violenta que desgastin l’Estat en tots els sentits.