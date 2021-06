Vaga

Canvi de fase en el conflicte de Correus a Sabadell en el 65è dia de vaga

El passat 6 d’abril, avui fa 65 dies, es va iniciar una vaga indefinida seguida per la pràctica totalitat de carters i carteres de la Unitat de Repartiment 4 de Correus a Sabadell. Els barris afectats sumen unes 70.000 persones de la ciutat i estimem que, a hores d’ara, hi ha més de 200.000 enviaments aturats a les oficines. Paqueteria, multes, citacions judicials, trànsit, vacunació, sanitat, documentació oficial de tot tipus que no s’ha pogut entregar per l’actitud intransigent dels responsables de Correus, encapçalats pel cap de distribució a Catalunya, Javier Berbel.

La vaga estava motivada per tres punts, dels quals dos ja estan resolts en opinió del comitè de vaga:

- Aturar l’autoritarisme de la responsable de la UR4. El comitè de vaga considera que la sanció realitzada és satisfactòria.

- Problemes de seguretat i salut a les instal·lacions. L’empresa ha realitzat les mesures reivindicades pels i les vaguistes.

- Dimensionament correcte de la sobrecàrrega estructural de treball i realització de les contractacions necessàries. Sense acord, Correos donava una versió ‘de paraula’ a mediació de la Generalitat, però quan el comitè de vaga demanava que si ho posaven per escrit s’acabava la vaga en aquell moment, llavors es negaven a fer-ho. Menteixen i no donen cap garantia de compliment ni dels seus propis estudis de dimensionament.

Cal recordar que la plantilla de la UR4 porta anys sent un 33% menor que la quantitat necessària anual estimada per la pròpia empresa, descarregant aquesta pressió extra sobre els i les treballadores.

Vist que el conflicte serà llarg degut a l’actitud de Correos, els i les vaguistes han decidit fer els següents moviments:

- Reprendre la feina, de moment. Podent tornar a fer ús de la vaga convocada en qualsevol moment que es consideri oportú. Amb la plantilla actual, per sota del treball diari, serà impossible reduir l’stock acumulat.

- No desconvocar la vaga indefinida per tal de reprendre-la quan es desitgi. Potser demà mateix, potser unes quantes persones, potser en un altre moment. Estant la vaga convocada és il·legal la contractació, externa o interna, per a reduir un stock produït com a conseqüència de la vaga. Recordem que Correos té una denúncia a Inspecció de Treball per esquirolatge i que no ens tremolarà la mà si cal demanar responsabilitats penals a qui correspongui.

A les properes setmanes s’iniciarà el calendari ja aprovat de vacances de la plantilla. El problema de primer nivell existent amb molts enviaments urgents persistirà durant molts mesos i finalitzarà en el moment en que Correos escrigui en un paper el que manifesten de paraula davant el mediador. Anys d’incompliments ho fan absolutament necessari.

Aquesta situació ha estat present a l’Ajuntament de Sabadell, al Parlament de Catalunya i al Congreso de los Diputados on actualment està en procés una Proposició no de llei sobre la situació de servei postal i el cas de la UR4 de Sabadell. Aquestes gestions polítiques, i altres que s’estan realitzant amb discreció, seguiran durant el temps que estigui obert el conflicte.

Volem agrair el suport que estem rebent de de l’Associació de Veïns i veïnes de Sabadell, dels seus moviments socials, de tots els partits polítics que ens estan donant suport. Sabem que és una lluita de tota la població i així actuem en conseqüència.

Cal resaltar també el paper absent de l’alcaldessa Marta Farrés, més preocupada per posar-se de perfil que per treballar pel benestar de la seva població i treballadors/es de serveis públics. Potser la incomoda trucar al ministre Ábalos, responsable polític de Correos i del seu propi partit, però és el que cal fer si la carrera política personal no fós allò més important.