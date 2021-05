Moviment veïnal

Tota l'oposició municipal de Badalona demana a l’alcalde treballi per impedir l'obertura del bingo a Llefià

Els grups de l’oposició donem suport i recolzament a les entitats veïnals en la seva lluita contra l’obertura de la casa d’apostes i bingo al barri de Llefià.

Les activitats relacionades amb el joc i les apostes poden comportar problemes d'ordre públic, aportant inseguretat a la zona i amb un increment de sorolls i molèsties, especialment pel veïnat que viuen en aquesta comunitat. L'impacte social d'un local d'apostes pot ser negatiu en un barri on hi ha moltes famílies amb una economia precària. Existeix un greu perill de caure en addiccions relacionades amb la ludopatia, en concret la població més vulnerable sobretot al col·lectiu del jovent.

Per tot això, els grups de l’oposició, exigim al govern municipal que utilitzi les eines que té a les seves mans per a impedir aquesta instal·lació que és rebutjada de manera contundent tant pels veïns i veïnes de la zona, com per més de 45 entitats de la nostra ciutat.

L'Ajuntament té eines per posar solució a aquesta problemàtica, per la qual cosa l'oposició li demana al govern municipal que compleixi els acords fixats en la moció presentada al ple municipal al mes d'abril, i desenvolupi una moratòria per aprovar una ordenança municipal que restringeixi la instal·lació d'aquests negocis prop de centres educatius i de salut.

Demanem a l’alcalde que de forma imminent cregui una comissió de treball per treballar aquesta nova ordenança.

A més exigim la creació d'una comissió de seguiment mixta entre veïns, govern i grups de l'oposició on s'informi sobre les obres que s'estan realitzant en local on aquest bingo vol instal·lar-se ja que es tenen dubtes sobre la legalitat del les mateixes.

Per tot això, els grups municipals de l’oposició demanem al govern de forma rotunda que no eludeixi la seva responsabilitat i busqui les vies una per a impedir la instal·lació d'aquest bingo i casa d’apostes.