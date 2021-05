drets laborals

La CUP Reus força l’Ajuntament a preservar els drets laborals tant en l’àmbit públic com en el privat

La Candidatura d’Unitat Popular presentarà al ple de demà, divendres 20 de maig, una moció en relació en defensa dels drets laborals, tant pel que fa en l’àmbit públic com en el privat. Marta Llorens, portaveu del grup municipal, s’ha referit a la precarietat laboral i les desigualtats socials agreujades arran la pandèmia i ha posat com exemple el possible acomiadament de les treballadores de l’empresa H&M, ubicada a la Fira de Reus, i les retallades i males condicions de la plantilla de Correus.

En aquest sentit, la formació cupaire demanarà al govern de l’Ajuntament de Reus posicionar-se en rebuig a la utilització dels ERTOs, “com a camí cap als EROs o acomiadaments col·lectius” i promoure la contractació estable amb condicions dignes. A més, també es proposa la creació d’un punt informatiu i d’assessorament en drets laborals en l’àmbit privat.

Pel que fa en l’àmbit públic i intern de l’Ajuntament de Reus, la CUP demanarà la internalització dels treballadors i treballadores dels diferents Organismes Autònoms “amb un procés gradual d’equiparació de drets i de condicions laborals”. També insta al govern municipal que s’acabi, en un període màxim de 6 mesos, el treball de retorn d’elaboració de fitxes de llocs de treball “amb les conseqüents mesures correctores”.

D’altra banda, la Candidatura també presentarà una moció referent a la formació LGTBI+ tant als centres educatius de la ciutat com a la plantilla municipal. Es proposa, a més, que aquesta formació es dugui a terme conjuntament amb H2O, el col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transexual del Camp.