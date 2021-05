Interinatges

La CUP presenta una proposició de llei per estabilitzar les treballadores interines

La CUP-NCG registrarà de nou al Parlament una Proposició de Llei per l’estabilització dels treballadors i treballadores del sector públic català. La mesura afectaria a les persones interines amb més de tres anys de prestació de serveis i que a través de contractes laborals o nomenaments temporals realitzin activitats ordinàries, estables o permanents per l’Administració Pública.

Durant els darrers anys, el sector públic català ha mantingut nivells de temporalitat elevadíssims i que afecten aproximadament a una tercera part dels treballadors i treballadors de l’administració, la majoria d’aquests acumulant contractes temporals d’una dècada i fins i tot, en algunes ocasions, dues. Ni el Govern català ni el de l’Estat han donat resposta a la creixent temporalitat, sinó que l’han cronificant, amb els efectes que això genera a les treballadores.

Els darrers anys, plataformes d’interins i diferents sindicats han insistit amb la necessitat de donar solucions a les més de 108.000 treballadores temporals i interines del sector públic. Paral·lelament, milers d’interines han interposat demandes judicials per tal de trobar respostes a la seva situació.

La sentència del TJUE de 19 de març de 2020 que aborda la qüestió concreta sobre les mesures per donar resposta a la temporalitat que pateixen interines i temporals ha assenyalat que la normativa vigent no s’adequa a les Directives de la UE. Tot i així, l’Administració catalana no ha resolt el problema de temporalitat crònica i incompleix la normativa de la UE.

Per aquest motiu, la CUP-NCG aposta per la defensa dels drets de les treballadores del sector públic i alhora, enfortir el sector públic.

El compromís de la formació és, ha estat i serà la defensa d’un sector públic català fort i això passa per estabilitzar els treballadors i treballadores que aporten l’essència, el coneixement i l’experiència del sector públic català.