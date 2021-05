ERO

La CUP dóna suport als 80 treballadors de FICOSA amenaçats d’ERO

Els diputats de la CUP-NCG Eulàlia Reguant i Xavi Pellicer han visitat avui els treballadors i treballadores del grup FICOSA, productora de components automobilistics de Rubí, amenaçats d’un ERO d’extinció que afectarà a les 80 persones que integren la plantilla i denuncien que la deslocalització dels llocs de feina és un mecanisme injustificat per abaratir els costos de la producció. En aquest sentit, la formació anticapitalista ha criticat la “política industrial erràtica” de la Generalitat, que va injectar 50 milions d’euros a través de la compra d’accions de FICOSA, tot i que després es desentengués de la presa de decisions, i demanen que aquesta actuï per salvar a les famílies afectades.

Per altra banda, exigeixen que la Generalitat i el govern de l’Estat posin condicions a les empreses que participen dels Fons Europeus Next Generation per garantir els llocs de feina i la seva qualitat. Finalment, conclouen que aquest és un problema endèmic del sector industrial català i que necessita un replantejament en la seva totalitat per transformar la tendència dels darrers anys, on el desmantellament de la indústria i dels sectors productius ha suposat la pèrdua de milers de llocs de treball de qualitat.