Sobiranisme

L'ASM denuncia que Mallorca és víctima de la delinqüència d'importació

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) demana a la delegada del Govern espanyol, Aina Calvo, que informi si la guàrdia civil va exigir el certificat de PCR als fugits del tiroteig de Ciudad Real, que van arribar al Port de Palma els passats 7 i 8 de maig.



L'ASM recorda que des del passat 4 de març les Balears exigeixen a ports i aeroports proves negatives de COVID-19 als viatgers de comunitats autònomes amb un índex acumulat de casos superior a 100 per cada 100.000 habitants, i que Castella-La Manxa supera els 170.



Tenint en compte que algunes de les persones procedents de Ciudad Real acaben de ser detingudes per ocupar cases, robar i fins i tot per intent d'homicidi, que moltes d'elles tenen antecedents penals, i que la guàrdia civil i la policia espanyola estan en alerta per si es produeixen més actes delictius, els mallorquins tenim dret a saber si almanco van entrar amb tots els requisits legals.



En qualsevol cas, tot i que haguessin presentat el certificat sanitari, l'ASM denúncia que Espanya, una vegada més, tracta Mallorca com una colònia penitenciària i l'utilitza com a vàlvula d'escapament per llevar-se delinqüents conflictius de damunt, en lloc de resoldre els seus problemes dins ca seva, cosa que ens condemna a ser víctimes d'una delinqüència d'importació.