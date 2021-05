No a l'ampliació del Port

Ciutat-Port recorre davant el Ministeri per permetre que Ports de l'Estat espanyol eludisca les seues responsabilitats

La plataforma ciutadana ‘Comissió Ciutat-Port’, sense perjudici de les accions judicials que prepara, ha presentat ja un primer recurs d’alçada, davant la Secretaria d’Estat del Ministeri per a la Transició Ecològica, contra la Resolució que possibilita que Ports de l’Estat “es pose de perfil” i l’Autoritat Portuària puga decidir sobre si és necessària o no una nova avaluació ambiental del projecte que la mateixa APV promou, a la qual qualifica de “nul·la de ple dret” i dictada en frau de llei.

El BOE del passat dilluns 12 d’abril va incloure una Resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, dictada a sol·licitud de Ports de l’Estat, la finalitat de la qual interpretem com la d’“alliberar” l’entitat estatal de les obligacions i responsabilitats respecte del compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) publicada l’agost de 2007.

La Comissió Ciutat-Port, entitat ciutadana integrada per Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, la plataforma El Litoral Per al Poble, València Saludable i altres col·lectius de la capital del Túria, qualifica de nul·la de ple dret esta nova resolució per haver-se dictat contravenint el que es disposa en la legislació bàsica en matèria de revisió d’actes administratius, fixada en la Llei de Procediment Administratiu Comú, i per suposar un frau de la legislació ambiental.

El recurs crida l’atenció sobre que “es pretenga 14 anys després de la seua publicació, modificar la DIA de 2007 per a donar cobertura a la pretensió de l’entitat pública estatal Ports de l’Estat d’eludir les seues responsabilitats de direcció, coordinació i control sobre la macroampliació del port de València que impulsa l’APV i la pretesa adjudicació de l’explotació de les noves instal·lacions a favor d’una empresa privada”.

Ciutat-Port, qualifica d’incomprensible i jurídicament inacceptable que, precisament ara, quan la ciutadania i les seues associacions exigeixen raonadament un debat social rigorós sobre unes actuacions promogudes per l’APV, que són substancialment diferents de les contemplades en eixa avaluació ambiental, es pose en qüestió el rol exercit per les administracions intervinents en l’expedient ambiental substanciat en el seu moment. Uns rols que s’han exercit de manera pacífica i no controvertida durant catorze anys.

“Pretendre aplicar tal criteri amb efectes retroactius, amb absolut menyspreu de les normes que permeten a l’administració tornar sobre els seus propis actes i prescindint dels procediments habilitats a este efecte per la llei, només pot ser qualificar-se com una decisió nul·la de ple dret”, afirma, invocant els preceptes legals infringits.

Des de la Comissió recordem que, les obres que pretén dur a terme l’APV, i de les quals Ports de l’Estat pretén desentendre’s, vulneren les autoritzades en la DIA de 2007. No sols pel volum de materials de farciment que es projecta emprar i que supera en quasi quatre milions de metres cúbics els contemplats en la solució autoritzada en 2007 (de 19,05 milions de m³ a 23,3 m³), sinó també per la demolició d’un contradic i moll de creuers (acabats en 2012, dins de la qual va ser la 1a fase), increment del consum de recursos naturals i l’increment de dragatges (de -18 a -18,5) en zones exteriors a la dàrsena actual amb els consegüents efectes negatius sobre les platges del sud, ja detectats durant estos anys.

Però, a més a més, denunciem que l’APV ja està actuant al marge de l’autorització contemplada en la DIA de 2007, en anticipar actuacions amb repercussió directa més enllà de l’àrea d’afecció inicial i que no apareixien en l’Estudi d’Impacte Ambiental que va servir de base a la DIA de 2007. En este sentit, fem referència a la demolició dels molls de creuers, que ha donat lloc a la convocatòria d’un altre concurs públic per a l’atorgament d’una nova concessió per a la construcció i explotació d’una terminal pública de passatgers en el Port de València en un nou emplaçament, fora de l’àmbit inclòs en la DIA originària, sense que s’haja sotmés a una nova avaluació ambiental.

Esta actuació ha comportat, a més, el dubtós rescat d’antigues, i potencialment caducades, concessions a una mercantil que feia anys que no les operava, amb un pagament consistent en una nova concessió sobre altres terrenys portuaris i la possibilitat de construir un edifici d’oficines de tretze altures. Una operació de l’APV sobre la qual, la Sala d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes, ha obert ja diligències d’investigació.

En conjunt, concloem que, “la pretensió de Ports de l’Estat de fer desistiment de les seues responsabilitats com a entitat pública encarregada de la direcció superior i coordinació general d’actuacions en matèria de ports d’interés general de l’Estat, a la qual la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental ha donat una injustificable cobertura, considerant les circumstàncies concurrents, constitueix un autèntic frau de llei”. Raó per la qual sol·licitem en el nostre recurs a la Secretaria d’Estat de Medi Ambient, que suspenga l’eficàcia de la Resolució de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental publicada en el BOE de 12 d’abril de 2021.

Així mateix, des de la Comissió Ciutat-Port recordem la necessitat de dur a terme un debat públic ampli i rigorós que examine els plans de l’APV perquè, encara som a temps de paralitzar una actuació que posa en risc, tant el litoral i un patrimoni d’especial fragilitat com és l’Albufera, com la salut de la població, en temps d’emergència climàtica, quan tots els recursos disponibles haurien d’orientar-se a fer possible un canvi de model econòmic i ambiental concorde als riscos actuals.