Contractes temporals

Caravana de cotxes a Tarragona per la FIXESA

A l'estat espanyol hi ha 800000 persones que treballen per l'administració que estan en frau de llei perquè no se'ls ha regularitzat la seva situació tot i portar més de tres anys treballats. Aquest fet comporta un incompliment per part de l'estat, de la directiva europea 1999/70/CE, que tracta de prevenir els abusos produïts per l'ús de contractes temporals de forma successiva o de duració determinada.