Bankia-CaixaBank

La Intersindical i la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) denuncien les conseqüències laborals, econòmiques i socials de la fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank

En el marc general, des de la Intersindical denunciem la manca de sensibilitat de CaixaBank, Bankia i els organismes de l’estat espanyol que han aprovat la fusió durant la crisi més gran des de les dues guerres mundials, posant per davant interessos econòmics mentre la societat pateix la Covid en termes sanitaris, socials, econòmics i laborals.

Es posen de manifest, una vegada més, les mancances estructurals del sistema per a crear ocupació i el qüestionament continu de la sostenibilitat del sistema de pensions, acomiadar i prejubilar a milers de persones mostren una manca de solidaritat, i en això el Govern de l’estat espanyol és plenament responsable, mentre promou que treballadores i treballadores es jubilin més tard i en pitjors condicions, però autoritza fusions que malmeten el mercat laboral.

Denunciem la victòria dels postulats d’una UE que no sap gestionar vacunes però sí que promou fusions bancàries perquè per als interessos econòmics privats sí que té estratègia. Però també que amb aquesta fusió segueix la voluntat de debilitar el teixit econòmic i productiu català, que va tenir un dels seus moments àlgids quan el govern d’Espanya va promoure la fugida d’empreses de Catalunya la tardor de 2017, com a càstig a la voluntat del poble de Catalunya de dur a terme un referèndum i que ara comporta la fugida definitiva del centres efectius de decisió fora de Catalunya.

És una vergonya que una entitat que va ser rescatada amb diners públics ara es beneficiï de l’autorització per fusionar-se i dur a terme milers d’acomiadaments de treballadores i treballadors mentre les directives de la banca segueixen tenint sous privilegiats que no només no es redueixen, sinó que s’incrementen exponencialment.

Per part de la FEC, únic sindicat exclusivament català amb representació a CaixaBank, i en relació a les negociacions, ha volgut posar de manifest diverses qüestions rellevants que afectaran tant al personal que deixarà l’entitat, a la plantilla que mantingui el lloc de treball, i també al conjunt del País.

La FEC considera que és greu la destrucció de llocs de treball massiva amb acomiadaments de treballadors i treballadores, fins i tot de menys de 50 anys, però que encara és més greu la voluntat d’imposar la pèrdua de drets laborals i retributius de la plantilla que continuï a l’entitat.

Des de la FEC es posa en relleu el fet que, més enllà de la defensa dels drets dels treballadors i de les treballadores, defensa un model d’empresa, molt ben valorada, i que amb aquesta fusió-absorció es produeix la pèrdua d’una part important de la funció social que fins fa molt poc havia caracteritzat a “la Caixa”.