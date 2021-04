renovables

La CUP demana una implantació de les energies renovables real, local i participada i la derogació del Decret Llei 16/2019

La diputada per la CUP-G al Parlament Laia Estrada ha explicat que l'organització continua treballant per millorar l'acord amb ERC, i en concret el punt de transició ecològica que inclou el desenvolupament de la Llei de transició energètica abans del 2022 i la moratòria dels de grans projectes eòlics i fotovoltaics d'impacte territorial negatiu del Decret. Estrada, que ha qualificat l'acord de mínims, ha insistit en les conseqüències negatives que està comportant pel territori l'aplicació del Decret sense tenir un Pla Territorial d'implantació aprovat i que ha suposat "la liberalització del sector deixant en mans de l'especulació i l'oligopoli energètic un dels reptes més grans i urgents que tenim com a societat".

La diputada ha recordat que la CUP va ser l'únic grup parlamentari que va votar en contra en el seu moment i que el Decret es va fer a esquenes del territori i amb l'oposició d'entitats i col·lectius ecologistes. Tanmateix, Estrada ha volgut remarcar que l'organització no s'oposa a la implantació de les renovables, sinó que aquesta estigui "en mans dels que més han contribuït a l'emergència climàtica". La diputada ha assenyalat que les grans empreses han tornat a proposar nous projectes de renovables amb l'expectativa d'accedir a línies d'ajuda provinents dels Next Generation, "diners públics que estan destinats a rescatar les grans empreses" ha assegurat.

D'altra banda, Albert Sabaté, alcalde de la Torre de Fontaubella, ha presentat la campanya "Sí a les renovables. Defensem el territori" que l'organització ha començat a desplegar a tot el principat.

Sabaté ha alertat del gran retrocés que suposarà en el sistema econòmic de la comarca del Priorat la implantació de les centrals solars projectades en hectàrees de terreny agrari.

Finalment, l'alcalde ha recordat que el Consell Comarcal, el Consell d'Alcaldes i tots els ajuntaments del Priorat van aprovar en els seus plenaris una moció que ja demanava la derogació del decret i la moratòria dels projectes presentats.