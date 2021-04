Pressupostos

La CUP de Valls troba a faltar “una aposta clara per rescatar el més valuós que tenim en aquesta ciutat: les persones”

La CUP de Valls els ha qualificat com els “més continuista de la història”, i que es troba a faltar “una aposta clara per rescatar el més valuós que tenim en aquesta ciutat: les persones”, segons recull el Vallenc.

En relació als ingressos, la CUP de Valls critica la congelació de les ordenances, i afirma que s’haurien d’haver revisat amb anterioritat per tal d’incorporar-hi criteris progressius associats a la renda, on aquelles persones que tinguin més diners, hagin de pagar més.

Pel que fa als serveis a les persones, la candidatura rupturista assenyala que “no reflecteix les necessitats de la ciutadania vallenca”. Alhora, ha denunciat la manera com l’equip de govern ha gestionat la sensació d’inseguretat creixent en alguns punts de la ciutat.

Finalment, els anticapitalistes han fet referència a la situació de la Fundació Vilaniu. Creuen que serà necessària una gran inversió per pal·liar, en primer lloc, l’absorbiment de la Residència Alt Camp, així com per dignificar el personal laboral que hi treballa.

Quant a les inversions directes, la CUP critica “que en any de covid la inversió més gran sigui la renovació de la vorera del passeig de l’Estació, pressupostada amb 600.000 euros”. Alhora, respecte d’aquelles inversions destinades al centre històric, recalca que la situació no es resoldrà únicament invertint “en totxo”, sinó que “cal una forta inversió per tal de revertir dos problemes clau: la manca d’habitatge digne a i la degradació del barri”.