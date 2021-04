Alcem-nos

L'Assemblea i la Intersindical-CSC s'alcen per la República dels drets socials

L'Assemblea Nacional Catalana i la Intersindical-CSC han presentat la campanya "Alcem-nos per la República dels drets socials". Representa el tret de sortida a l'1 de maig d'enguany, tot i que aquesta campanya va més enllà i és de llarg recorregut. La iniciativa va un pas més en la relació entre ambdues organitzacions, que cerquen treballar per una Catalunya independent i socialment justa.



A la roda de premsa de presentació hi han participat la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie; el secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, i l'alliberada i afiliada a la Intersindical Anna Pagès.



Elisenda Paluzie ha explicat que, per part de l'Assemblea, "la participació en la plataforma Alcem-nos parteix d'un eix bàsic: construir Eines de País per tal de preparar-nos per quan es faci efectiva la independència. Un pilar bàsic és tenir un sindicalisme nacional fort".



A més, la presidenta de l'Assemblea ha explicat que "avui presentem un pas més del projecte Alcem-nos, perquè és estratègic recuperar i aprofundir en l'argumentari econòmic i social".



Per la seva banda, el secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha deixat clar que "cal una resposta catalana a la crisi que pugui fer front a l'emergència que viu el país".



Anna Pagès, alliberada i afiliada de l'Intersindical-CSC, ha estat l'encarregada de presentar el nou portal web, així com el manifest de la campanya. Aquest explica que "vivim temps difícils, immersos en una nova crisi mundial que a l'Estat espanyol s'està manifestant de forma molt visible, a causa de la mala gestió i la manca d'inversions. Les conseqüències de la pandèmia ens endinsen en una crisi econòmica i social que tot indica que serà dura i llarga".



Per aquest motiu fa una crida "a tornar als carrers i a seguir organitzant-nos i creant comunitat: enfortint els partits, organitzacions i sindicats, les xarxes antiracistes, feministes i pel dret a l'habitatge, els casals i ateneus i projectes autogestionats, teixint espais de resistència i llibertat per avançar cap a la República Catalana de tothom".



Avui s'han fet públics els primers signants del manifest, alguns noms dels quals són Gabriela Serra, Lluís Llach, Tamara Carrasco, Carles Castellanos, Miriam Ponsa, Albano Dante Fachin o el Sindicat Popular de Manters. El portal web disposa d'un formulari d'inscripció perquè s'hi pugui adherir tothom qui ho desitgi.