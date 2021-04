Impunitat

L'ASM denuncia el silenci de Delegació de Govern i la Guardia Civil al voltant de l'agressió a la Policia Local de Capdepera

Després de més d'una setmana de l'agressió a la policia local de Capdepera, la qual va ser poder vista per tothom a les xarxes socials i a les televisions, la Delegació del Govern espanyol a Palma i la prefectura de la Guàrdia Civil a les Illes Balears continuen sense donar cap explicació del nul suport oferit al cos de la Policia Local de Capdepera enfront dels agressors, uns agressors que ja eren coneguts per pertànyer a un conegut clan de narcotraficants del municipi, segons la mateixa Guàrdia Civil.

L'ASM vol fer visible tot el seu suport als dos agents agredits, agressió que en bona mesura forma part de la pressió a la que l'Estat espanyol està sotmetent durant la darrera dècada a la institució de la Policia Local de les Illes Balears per la impossibilitat de contractar-ne nous efectius. Aquesta situació ha duit la Policia de Capdepera a tenir uns efectius a dia d'avui de tan sols 24 agents, quan l'any 2009 n'eren 55. Aquest és el cas no tan sols de Capdepera, sinó de tots els cossos de Policia Local de les Illes Balears i de bona part dels treballadors públics de les Illes Balears. Una situació que l'ASM ve denunciant des de fa anys, ja que és la única policia pròpia i propera amb la que els ciutadans de les Illes Balears podem comptar en el nostre dia a dia i pateix d'aquesta agressió als seus fonaments per part de l'estat espanyol.

Arribats a aquest punt l'ASM vol posar certes qüestions a damunt la taula. Per què la Delegació de Govern, com a representant de l'Estat espanyol a les Illes Balears, i la Guàrdia civil mantenen aquest silenci còmplice amb als agressors, que es varen entregar al cap de tres dies de l'agressió amb una inacció total d'ambdues institucions? Quina relació hi tenen? Què hi tenen a perdre si s'enfronten als que, segons ells mateixos, són un "conegut clan de narcotraficants"?

A més, l'ASM insta al Govern de les Illes Balears i a tots els partits polítics a reconèixer de forma pública la dura tasca dels cossos de la Policia Local de les Illes Balears, i a comprometre's, més enllà de les paraules, a enfortir el nostre cos de Policia Local, fent front a l'embat a què l'Estat el té sotmès de forma continuada, i també a posar en marxa de manera urgent la Policia pròpia de les Illes Balears, aprovada pel Parlament ja fa més d'un any, vista la inoperància i el menyspreu dels cossos de seguretat amb seu a Madrid envers la nostra Policia.