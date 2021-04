Intersindical Valenciana sadhereix a la Coordinadora de grups en defensa de la natura a la Ribera

La crisi climàtica, els incendis forestals, l’erosió de les muntanyes, la contaminació dels aqüífers, l’existència de les pedreres, la degradació dels ecosistemes, són alguns dels problemes medi ambientals que afecten a la comarca de la Ribera així com a altres comarques veïnes.

La Coordinadora de grups en defensa de la natura és una organització formada per grups ecologistes de la comarca que treballen amb l’objectiu comú de reforçar-se mútuament i donar visibilitat de la problemàtica mediambiental així com de la prevenció i possibles solucions, tant a la ciutadania, als centres educatius, als ajuntaments, a la Generalitat i a la resta de grups socials.

Intersindical Valenciana s’ha adherit a la Coordinadora com a organització col·laboradora, obrint així un camí de creació de sinergies mútues i de participació en totes aquelles accions que ajuden a la mobilització de la població i a la cerca de solucions front als problemes mediambientals de la Comarca i comarques veïnes i de creació de consciència socioecològica als diferents àmbits.

La reunió de la coordinadora va tindre lloc el dissabte 17 d’abril de manera telemàtica, atenent a les necessitats actuals de distanciament en situació de pandèmia.

Els temes tractats han anat dirigits a la creació d’una xarxa que dona visibilitat a la problemàtica actual per tal de fer reaccionar a les institucions que han d’atendre a les demandes socials front a la necessitat de tenir cura del medi ambient i frenar l’impacte mediambiental, a més de realitzar accions que permeten conèixer i gaudir de l’entorn pròxim generant així un sentiment d’estima, cura i pertinença en la població.

Els temes tractats han estat els següents:

-Tanquem Cofrents. L’adhesió com a Coordinadora a la plataforma antinuclear Tanquem Cofrents. L’energia nuclear suposa un perill per a totes les persones donat als residus radioactius que genera. S’insta als responsables polítics a que es tanque definitivament durant aquesta legislatura.

-El Pla Hidrològic del Xúquer per al 2021/27 eixirà a finals de mes. Des de la Coordinadora, es crearan les al·legacions necessàries a aquest Pla i es buscaran solucions reals a la problemàtica existent.

D’altra banda, també es reflexiona sobre la necessitat d’una valoració de l’impacte mediambiental que genera la modernització del regadiu, passant del reg a manta al reg per degoteig.

-A conseqüència de les denuncies presentades front als abocaments bruts sobre el barranc de Barxeta, sembla que aquests han cessat. No obstant això, a altres zones del riu Xúquer, s’han observat taques de gasoil i olors desagradables, fent palesa la necessitat de seguir fent un seguiment, control i denuncia.

-El transport motoritzat és el major emissor de gasos d’efecte hivernacle. Per tal de disminuir aquest impacte, es reivindica la necessitat de crear una xarxa verda que comunique els polígons i els pobles veïns. Es demana a les institucions polítiques responsables que consideren la opinió i el criteri dels usuaris de la bici a l’hora de dissenyar aquests carrils per a que realment siguen funcionals.

-S’ha publicat un quadern anomenat “Què és això de l’emergència climàtica” per a treballar el tema a les Escoles i Instituts. Amb aquest, es promou la reflexió i la prevenció.

-La Coordinadora recolza la lluita de la plataforma ciutadana contra l’ampliació del port de València, signant el manifest corresponent.

-A Alzira, s’ha posat en marxa una campanya contra el Soroll dels vehicles de motor. Dins d’aquesta es recullen signatures i es realitzen una sèrie d’excursions en bicicleta per la comarca.

-La bicicleta és el vehicle més respectuós amb les persones i el medi ambient. Amb el motiu de celebració del Dia Mundial de la Bici (3 de juny) es portaran a terme accions al respecte per part dels Ajuntaments, Centres Educatius, organitzacions, etc. La Coordinadora animarà a la col·laboració i participació de la ciutadania i donarà visibilitat a les accions que es realitzen.

-La Coordinadora crida a la reflexió i al debat sobre l’extinció progressiva de la fauna a la comarca.

-Al mes de juliol, Ecologistes en Acció passarà per Cullera amb el vaixell Deesa Maat. Els grups que conformem la coordinadora ens comprometem a participar-hi.

-L’Alta tensió. Es pretén passar una línia d’alta tensió pels pobles de la Ribera. Ens informarem sobre en quin estat es troba aquest tema per a tractar-ho a la propera reunió.

Organitzacions que integren la Coordinadora de grups en defensa de la natura:

Xúquer Viu, La Ribera en Bici- Ecologistes en Acció, Associació Murta-Casella, La Llavor, Llavorem, Dynamo, Calciners, Amics de la Vieta, Indignats amb Renfe, El Magre, Grup d’Acció Mediambiental del Marquesat, Anoktua, Cel Blau, Mitja Galta, Jardinet de l’Estació, Plataforma Albaida Net, Aplec de la Ribera, Voluntariat Mediambiental de Corbera, Associació Mediambiental d’Aigües Vives, Associació Muntanyeta dels Sants-Acció Ecologista Agró, i col·laboren, Interpreta Natura, la Coordinadora d’Escoles en Valencià de la Ribera i Intersindical Valenciana.