Inspecció de treball es persona d'urgència a Correos de Sabadell per possible vulneració de drets fonamentals

Ahir a mitja tarda la inspectora de guàrdia es va desplaçar en persona a les instal·lacions de la Unitat de Repartiment núm.4 (UR4) de Sabadell i va citar a les parts (CGT i Correos) pel proper dia 27 d'abril per escoltar les versions dels fets.

Ahir dimecres dia 21 d'abril de 2021 al matí, aquesta secció va interposar una denúncia a Inspecció de Treball per la contínua vulneració de drets fonamentals que Correos y Telégrafos S.A. està duent a terme durant la vaga que han convocat els treballadors i treballadores de la Unitat de Repartiment núm.4 (UR4) de Sabadell des del passat 6 d'abril.

Aquesta denúncia està fonamentada en:

- La mobilitat geogràfica de treballadors sense canvi de residència i sense ajustar-se a el que estipula al Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de Correos y Telégrafos A., sense que hi constés causa, i sense ser notificat a la representació sindical.

- El desviament de la paqueteria procedent del Centre Logístic a altres unitats de repartiment de Sabadell, en concret, al pavelló UR2, Unitat de Servei Especial (USE). Fet completament anormal, ja que aquesta unitat es dedica a l'enviament de paquets de gran tamany i no pas a l'enviament de la totalitat de la paqueteria.

- La formalització, d'almenys, 6 contractacions de personal des del passat 8 d'abril. I, almenys, 4 d'aquests destinats als enviaments i paqueteria dels districtes 6 i 7, que corresponen a la UR4, on està tenint lloc la vaga.

Totes aquestes mesures vulneren de forma greu i flagrant el dret a vaga, recollit a la Constitució com a dret fonamental en el seu article 28.8. ja que són mesures, totes elles, de caràcter excepcional destinades a disminuir de forma clara l'impacte de la vaga.

Es dóna la situació, a més, que una de les reivindicacions per les quals els treballadors i les treballadores de la UR4 estan en vaga és precisament la contractació de més personal per l'esgotament que suposa assumir les sobrecàrregues de treball. Reivindicació que Correos y Telégrafos S.A. sempre ha fet cas omís, al·legant que no tenia capacitat econòmica per assumir més contractacions, fet que ha canviat de la nit al dia des que es va iniciar la vaga.

És per aquestes raons, que la secció sindical de CGT a Correos y Telégrafos S.A. Vallès Occidental, hem interposat denúncia a Inspecció de Treball, per tal que prengui les mesures que consideri oportunes, amb la finalitat de vetllar pels drets fonamentals dels treballadors i treballadores.

Durant tarda de la jornada d'ahir també es va realitzar una concentració a la Plaça de l'Ajuntament de Sabadell per expressar els suport cap a les carteres en vaga, a la que van assistir diferents col·lectius de la ciutat i d'altres que provenien de la mateixa comarca. L'assistència va arribar a ser de 200 persones en alguns moments que van acompanyar els parlaments de les treballadores.