covid-19

El Govern Balear deixa sense vaccins el personal de neteja i el personal administratiu dels centres educatius

La Conselleria d’Educació ha comunicat al personal dels centres educatius que continua el procés de vaccinació del personal que hi fa feina. Entre els detalls d’aquesta comunicació, la Conselleria ha remarcat que “el personal no docent inclòs seran els professionals que tenen contacte directe amb l’alumnat: ATE, fisioterapeutes i menjador escolar.” Així doncs, el Govern ha decidit excloure el personal de neteja i el personal dels serveis administratius dels centres educatius de l’estratègia d’immunització.

L’STEI Intersindical remarca que aquests dos col·lectius són tan importants com els altres si el que es pretén és que el nombre de contagis als centres educatius continuï disminuint. Pel que fa al personal de neteja, l’STEI Intersindical remarca que és el col·lectiu que desinfecta i higienitza les papereres on van a parar els mocadors de paper i els inodors dels centres. S’ha demostrat científicament que les excrecions i secrecions són dues vies importantíssimes de contagi de la covid19. Pel que fa al personal administratiu, cal recordar que les consergeries i les secretaries dels centres reben visites d’alumnes i professors de diferents grups i especialitats, amb la qual cosa el personal administratiu es converteix amb un element de desestabilització de la suposada estratègia de bimbolles. És a dir, no vaccinar aquests dos col·lectius suposa un risc no només per a les persones que en formen part, sinó també per a l’èxit de l’estratègia d’immunització dels centres.

L’STEI Intersindical remarca que l’Administració ha canviat l’estratègia que havia anunciat als òrgans de seguretat i salut. Per això ha sol·licitat que es convoqui de manera urgent una sessió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut per a exigir a la Conselleria d’Educació que inclogui tot el personal de tots els centres educatius en les llistes que fa arribar a la Conselleria de Salut.