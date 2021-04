Visibilitat Lèsbica

Dones lesbianes visibles davant la societat, com a dones lliures i ciutadanes de ple dret

L’STEI Intersindical ha denunciat, en el Dia de la Visibilitat Lèsbica, que malauradament, avui en dia, la lesbofòbia està molt present en la nostra societat.

Les dones lesbianes, durant tota la història, han lluitat pels drets de les dones i han estat presents en les mobilitzacions i reivindicacions a favor de la llibertat i la igualtat.

La lesbofòbia sembla una qüestió passada de moda, però encara està molt present:

- El 19 de maig de 2020 el mitjà digital elDiario.es denunciava el tercer atac a un mural que representava dues dones besant-se (“el Mural de la Diversitat” de Gandia).

- El mes de desembre de 2020, la periodista Irantzu Valera va sofrir un atac lesbòfob per part del seu veïnat. Fet que va denunciar a les autoritats pertinents.

- El mes de gener de 2021, Sonia Vivas, l’actual regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Palma, va rebre la bona notícia de la confirmació per part del Tribunal Suprem de les condemnes als dos policies responsables de l’assetjament que va sofrir durant 12 anys a la Policia Local de Palma per lesbiana.

Per això, continua sent necessari fer un exercici públic de visibilitat de les dones lesbianes davant la societat, com a dones lliures, ciutadanes de ple dret, que han de continuar reclamant l'espai que els pertany en la societat. Perquè la invisibilitat és una forma de maltractament.

Fa 17 anys que el Marc legal, arreu de l’Estat, empara la igualtat. A les illes Balears, al 2016, es va aprovar la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i per eradicar la LGTBIfòbia, i evitar que es puguin produir situacions de discriminació i/o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, assegurant així que a les Illes Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena llibertat, però la societat avança a un altre ritme i els estigmes continuen fent mal. Per nosaltres, per les nostres famílies, per les que van lluitar abans i, sobretot, per les que venen darrera, s’ha d’exigir el respecte a la diversitat afectiva-sexual i la igualtat de gènere.

Per tot això, la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organització de Dones de la Confederació Intersindical volen exigir a les institucions la formació dels professionals dels diferents àmbits envers el respecte a la diversitat afectiva sexual i la igualtat de gènere i el coneixement de la normativa vigent; que s'adoptin les mesures necessàries que permetin a les lesbianes la igualtat plena en l'entorn laboral, educatiu i social, d'una manera real i efectiva. S’apliquin amb fermesa les lleis perquè no existeixi cap possibilitat de sofrir discriminació per motiu d'orientació sexual; que els serveis de salut prenguin consciència de les relacions sexuals entre dones i tinguin en compte aquesta realitat per a garantir una atenció completa i adequada; que es realitzin estudis, estadístiques i mostrejos de la mateixa manera que es fa amb altres col·lectius. Així com campanyes per a la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i per a la prevenció del càncer de mama i úter orientades a aquest col·lectiu.

Finalment, agrair i assenyalar la lluita de les dones lesbianes, durant tota la història, pels drets de totes les dones, amb la seva presència en totes les mobilitzacions i reivindicacions, així com amb el seu treball incansable per les llibertats.