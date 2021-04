Cinc escoles de Girona tallaran els carrers per demanar espais més segurs i saludables

· Es tracta de la segona actuació de l’anomenada “Revolta Escolar” a Girona

Aquest proper divendres l’escola Bruguera, el Balandrau, el Pericot, el Montfalgars i l’Àgora tornaran a portar a Girona l’anomenada “Revolta escolar”. Es tracta d’una subcampanya en el marc de “Confinem els cotxes, recuperem la ciutat” que busca conscienciar la ciutadania i pressionar els governs per tal de desenvolupar actuacions més atrevides per assegurar uns entorns escolars més segurs i saludables i fomentar la mobilitat sostenible. Fa un mes l’escola Àgora va ser el primer centre gironí a tallar el carrer que passa per davant el centre.

Des de la campanya han denunciat la “desgana” de l’Ajuntament de Girona davant la iniciativa. Algunes AFAs lamenten que tot i haver realitzat els tràmits amb temps, el consistori no està mostrant “cap tipus d’interès” per assegurar que divendres l’acció compti amb tots els elements de seguretat que permetin desenvolupar les activitats de forma còmode.

Així, algunes associacions organitzadores lamenten que des del govern no s’ha donat resposta a la demanda de col·locar preventivament senyals que prohibeixin aparcar als carrers que es pacificaran divendres. “S’estan defugint responsabilitats i hi ha en joc la seguretat de la mainada”, han criticat, ja que adverteixen que la presència de vehicles aparcats entorpirà l’acció i poden crear riscos quan els propietaris dels cotxes els treguin.

Així mateix, d’altres centres també s’han mostrat molestos per la manca de resposta sobre la presència de la policia municipal per vetllar per la seguretat o per la quantitat de tanques per tallar el carrer i que permeti que l’acció es desenvolupi amb normalitat.

El Balandrau tallarà l’accés als vehicles a motor a la carretera de Taialà, entre les rotondes de Fontajau i Taialà mentre que l’escola Pericot ho farà del carrer Tuyet i Santamaria. D’altra banda, l’escola Bruguera impedirà l’accés als cotxes dels carrers Artillers i Bonastruc. Des de Santa Eugènia, l’escola Montfalgars tallarà l’accés als cotxes al carrer amb el mateix nom. Finalment, l’escola Àgora repetirà l’acció del mes passat i recuperarà per als infants el passeig Ramon Berenguer II.

Les AFAs de les diverses escoles ompliran d’activitats i música els talls de carrer.

Des de Girona pel Clima, conglomerat d’entitats que impulsa la campanya a la ciutat, destaquen la importància “d’exercir la pressió de forma reiterada davant d’un govern incapaç d’actuar”. Així, representants de l’organització han qualificat de “totalment insuficients” les actuacions per al foment de la mobilitat sostenible en l’últim any i reclamen que s’escolti les escoles i es pacifiquin els entorns escolars.

Els organitzadors destaquen que la Revolta Escolar s’està estenent i esperen repetir l’acció el maig amb uns quants centres més.