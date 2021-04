14-F

"La CUP respon: tot allò que voleu saber i no us atreviu a preguntar" a Tarragona i Valls

La CUP-NCG organitza diumenge 18 d’abril a les 11h a l’Antiga Audiència de Tarragona i dimarts 20 d’abril a les 18:30h al Convent del Carme de Valls xerrades presencial i amb aforament limitat. A Tarragones compatarà amb la presència de les diputades al Parlament de Laia Estrada i a Tarragona d'Eulàlia Reguant.

Les xerrades, anomenades “La CUP respon: tot allò que voleu saber i no us atreviu a preguntar ” té com a objectiu explicar-se i socialitzar l’estratègia de la CUP-NCG per aquesta legislatura, així com poder respondre les preguntes i escoltar les preocupacions de la gent, en l’actual context de crisi social, econòmica i política.