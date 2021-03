8-M

Vaga estudiantil a les universitats

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) es mobilitzaran aquest dilluns a les 6.45h per iniciar la Vaga General coincidint amb el 8 de Març.

Manifest del SEPC

S'acosta el 8 de març, i la violència masclista segueix present als carrers, a casa, als llocs de feina, però també a les aules. l és que els centres educatius són un es­pai de socialització del gènere, i on patim de manera silenciosa i invisible la impo­sició dels estereotips i rols de gènere. Les agressions verbals i físiques i l'assetja­ment s'hi segueixen donant, perquè no s'han creat uns protocols amb garanties per manca de voluntat, de coneixement i d'eines, i no es tracta la part preventiva.

Les estudiants creiem en la necessitat de lluitar contra un sistema capitalista i patriarcal que ens redueix a mercaderies. En el treball productiu les dones vivim la feminització de la pobresa i l'escletxa salarial. Però a més, ens trobem amb la doble jornada que su­posa el treball reproductiu que se'ns assigna pel sol fet de ser dones. A aquesta doble explotació, cal sumar-li la gran quantitat de violències masclistes que vivim en el nostre dia a dia. Aquest sistema és perpetrat i reproduït pel sistema educatiu, que a més d'uns protocols inefectius, i a vegades fins i tot inexistents, consta d'una manca de perspec­tiva de gènere en els plans docents, i una clara invisibilització de les dones en aquest.

Si es llegeix en clau feminista, l'educació no ha de ser entesa com una el na del sistema per perpetuar-se a si mate així mateix per crear homes i dones útils per al tipus de treball q u e necessita el capitalisme. Ha de ser una eina de transformació social, que empoderi a les oprimides, que acabi amb la violència estructural i física i deixi de perpetuar se els estereotips i els rols de gènere.

Per això, i per molts més motius, el SEPC convoquem vaga estudiantil el pro­per 8 de març. Perquè les estudiants, som punta de llança del moviment fe­minista. A les aules, a les feines i als carrers, decidim aturar-ho tot, per­què ens volem lliures i amb vides dignes, i per fer-ho ens necessitem fortes, rebels i organitzades, per combatre aquest sistema que ens violenta i ens oprimeix.

Les estudiants amb la vaga feminista!