Lluita institucional

Sumem Banyoles reclama un pla de museus abans d'abordar la reforma de museus

Sumem Banyoles reclama que es realitzi un pla de museus abans de tirar endavant amb el projecte de remodelació i museïtzació del Museu Arqueològic comarcal. La formació lamenta que “actuant a base de pedaços es devaluï el gran potencial museístic i patrimonial que té Banyoles” per la manca d’un pla que englobi Vilauba, el Parc de la Draga, el Museu Darder o el Museu Arqueològic. A més, critica que el pla de gestió dels museus de Banyoles data del 2015.

Sumem Banyoles no entén perquè l’equip de govern no ha estat capaç de tirar endavant un pla de museus municipals i assegura que això demostra que “no hi ha previsió ni visió de conjunt ni de ciutat” i que simplement “es fa com sempre, anar posant pedaços i sense cap base clara”. En aquest sentit, denuncia que es facin les obres de remodelació del Museu Arqueològic quan ni tan sols es disposa d’un pla museístic, quan el lògic i raonable seria fer-ho justament al revés.

La plataforma assenyala que “si ens creiem el nostre patrimoni cultural, cal fer una aposta contextualitzada i amb relació amb la resta de museus a través d’un pla de museus de ciutat”, i remarca que “la Banyoles dels 20.000 habitants mereix una cultura de qualitat on aprenguem d’un patrimoni cultural cuidat, fomentat i ben explicat”.

A més, Sumem denuncia que “aquest equip de govern ho fa tot al revés”. “Primer s’expliquen davant la premsa sense haver informat les forces polítiques amb representació al consistori”, sentencia.

Segons el Pla de gestió de Museus de Banyoles, que és el document en què es basa l’equip de govern de l’Ajuntament, el 2015-16 s’havia de presentar l’avantprojecte museogràfic del Darder mentre que el 2016 s’havia de crear la Junta de Museus i s’havia de licitar la concessió dels serveis educatius dels museus. El 2016-17 s’havia de presentar el Projecte del Museu Arqueològic el 2017 s’havia de presentar l’avantprojecte museogràfic del Museu Arqueològic. Tanmateix, cap d’aquestes actuacions s’ha realitzat, excepte el projecte del Museu Arqueològic, al qual s’hi han invertit milions d’euros.

Per això Sumem Banyoles pregunta si aquest calendari s’ha actualitzat i, si no s’ha fet, amb quin criteri es decideixen les prioritats d’inversions.

A banda, la formació demana que es concretin els detalls del projecte que afecta el Museu Arqueològic, i que es detalli, per exemple, si hi ha previst un increment de personal o si hi ha programa de difusió de les obres del museu a la ciutadania. A parer de la formació política, caldria crear una figura de difusió cultural i arqueològica de Banyoles i comarca amb implicació de totes les institucions, així com un llibre blanc de cultura centrat a detectar quines potencialitats culturals té la ciutat de Banyoles i en quins equipaments és prioritari invertir, ja que actualment “no hi ha cap pla cultural definit i l’equip de govern simplement es limita a anar improvisant”, assegura.