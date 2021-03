En defensa del territori

Sembra d'alzines a l'autopista de Llucmajor a Campos

En un comunicat de la Plataforma antiautopistes, que dBalears se n'ha fet ressò, l'entitat ha convocat aquest diumenge a realitzar una sembra d'alzines per a protestar per l'arbratge que s'ha llevat per a realitzar les obres de l'autopista de Llucmajor a Campos.

En el comunicat, la Plataforma ha detallat que la convocatòria s'ha realitzat amb motiu del Dia de l'Arbre i de la Poesia, que se celebra aquesta diumenge. La sembra es realitzarà al costat de representants d'entitats de l'Illa que tenen a veure amb la cultura, poetes i veïns dels pobles de Campos i Llucmajor.

Ho considera una acció simbòlica per a protestar per la pèrdua de capacitat d'eliminació de CO₂ i de capacitat potencial d'absorció del sòl agrícola amb les obres de l'autopista de Llucmajor a Campos. Per a la Plataforma antiautopistes, aquesta construcció és una mostra «de la contribució al canvi climàtic, la pèrdua de qualitat de vida i la destrucció del paisatge».