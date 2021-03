lluita institucional

Sumem Banyoles exigeix que es controlin les activitats esportives i es rebaixi la pressió sobre l'estany

La formació denuncia la celebració d’un esdeveniment de gran format com la Copa Catalana Internacional de BTT, que va aplegar milers de persones

Sumem Banyoles exigeix rebaixar la pressió sobre l’Estany i el seu entorn i demana que es limitin les activitats esportives. La formació denuncia que el darrer cap de setmana de febrer la zona de l’Estany acollís la celebració de la Copa Catalana Internacional de BTT, la qual va reunir gairebé 900 participants afegits a tota la gent que, malgrat les restriccions en vigor, es va acabar aglomerant a la zona.

La formació considera “vergonyós” que enmig del confinament comarcal, quan la població de Catalunya no pot anar canviar de comarca, Banyoles aculli un esdeveniment esportiu de gran format, amb participants de diversos països i un bon nombre d’assistents. És per això que reclama que s’evitin les acumulacions de gent de cara als propers caps de setmana i es rebaixi la pressió sobre la conca lacustre quan hi ha previstes més proves esportives, com l’Open Primavera de rem a l’Estany i una etapa de la Volta Ciclista.

“No podem anar a Girona però hem d’aguantar que milers de visitants s’apleguin a l’Estany”, lamenta Sumem Banyoles, que afirma que fets com aquest “més que malestar generen perplexitat”. “Ens vam quedar sense cavalcada de Reis, sense Carnestoltes, sense Manaies, sense processó... però sí que es fan grans proves esportives”, critica.

Així mateix, remarca que mentre que el món de la cultura s’ajusta a les mesures sanitàries, les activitats esportives no les compleixen. En aquest sentit, tot i que l’accés de públic no estava permès, milers de persones es van acabar concentrant a la zona del Pavelló i altres parts del traçat de la prova, un fet que Sumem Banyoles considera d’”enorme irresponsabilitat” i un greuge respecte a altres sectors.