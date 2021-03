La Catalana

Perpinyà es converteix en la "Radiant" (Rayonannte) de la mà de l'alcalde ultradretà Louis Aliol

Identitat visual impulsada per l'exbatlle, Jean-Paul Alduy

Nova identitat visual per a la ciutat de Perpinyà, abans era La Catalana

Perpinyà ja no és la catalana, tampoc Fidelíssima, ara Perpinyà és la radiant, la rayonnante. Aquest és el nou lema de la vila de Perpinyà impulsat per l’equip municipal del batlle Louis Aliot, segons informa Ràdio Arrels.

El canvi de lema s’acompanya d’un canvi de logo: La nova imatge de la vila de Perpinyà s’inspira de l’escut tradicional de la vila amb les quatre barres i la imatge de Sant Joan Baptista aureolat, amb un xaiet en una mà. L’escut de les quatre barres està envoltat dels colors blau, blanc i roig de la bandera francesa. Segons Louis Aliot aquest escut reprèn la identitat catalana de la vila, arrelada al Rosselló històric i plenament francesa. Una catalanitat que s’inscriu dins de la República francesa sense cap ambigüitat, segons el comunicat presentat per l’equip de govern. El nou logo i el lema que l’acompanya seran ben aviat visibles sobre tota la comunicació municipal.

Louis Aliot del partit ultradretà Rassemblement National, va superar a la segona tanda de les eleccions municipals, ajornada per causa del coronavirus, el batlle sortint, Jean-Marc Pujol, i governa la capital nord-catalana. Perpinyà és la primera ciutat de l’estat francès amb més de cent mil habitants on el partit de Marine Le Pen aconsegueix una alcaldia d’ençà del 1995, en aquest cas amb el nom i la cara de l’ex-número dos del partit i ex-parella de la dirigent.

Argumentacions del canvi, segons un comunicat de l'Ajuntament de Perpinyà:

Nova identitat visual per a la ciutat de Perpinyà

Perpinyà, una ciutat mediterrània arrelada a la seva identitat catalana, arrelada a el seu Rosselló històric i completament francès!

L'escut recorda la història de la nostra ciutat, la seva identitat catalana a través dels seus colors, la seva identitat catalana cultura i tradicions en particular per la presència de Sant Joan Baptista que se celebra cada 24 de juny amb la flama Canigo que acaba el seu curs aquí a Perpinyà a amb motiu del solstici d’estiu.

Per tant, podem veure clarament que és la Llum l’element central més important que funda Perpinyà i això durant segles. Una tradició secular reconeguda per tothom i això molt més enllà de les creences particulars que pertanyen a cadascun.

Perpinyà és aquesta ciutat radiant que celebrem amb aquest nou logotip modernitzada, arrelada que troba la seva identitat tutelar. El caràcter català de Perpinyà és evident que tots vivim en altres llocs diàriament i lliurement també segons les sensibilitats de cadascú. Per exemple, a fent que els seus fills aprenguin o no la llengua catalana, celebrant Sant Jordi, la festa de la rosa i el llibre ... aquesta naturalesa catalana també forma part de la República Francès i això sense ambigüitats.

D’altra banda, i això és particularment cert en aquest difícil període que vivim, vivint amb la crisi de la salut, avui depèn de nosaltres retornar-ho tot a Perpinyà la seva resplendor, tota la llum que ha portat en realitat des de la seva fundació.

Perpinyà és una ciutat solar, una ciutat a la Mediterrània també, aquesta Mediterrània celebrat per escriptors, però també per artistes i pintors en particular. Ciutat de la llum, ciutat radiant, és naturalment una ciutat d’art. La llum és sinònim de bellesa, gràcia però també de transcendència. La llum convida l’home a superar-se a si mateix, a superar obstacles. La llum és energia.

Aquesta llum que porta Perpinyà també compromet la nostra responsabilitat. La llum és fet per ser transmès. Tenim aquesta responsabilitat avui solucionant-ho ciutat de Perpinyà, restablint la confiança a tots els habitants de Perpinyà, donant

tothom té els mitjans per trobar el seu lloc. (en francès)

L'exbatlle de la capital nord-catalana i impulsor del lema Perpinyà la Catalana, Jean-Paul Alduy diu que "aquest logotip és estèticament desactualitzat, políticament i socialment reductor"

"Acabo de veure el nou logotip de Perpinyà, modelat amb un escut antic, que es remunta als segles passats. A continuació he llegit: "La rayonnante", traduït en un català buscat per "La radiant". Sortida Castillet i "Perpinyà la catalana", "Perpinyà la catalana".

La meva anàlisi: aquest logotip és estèticament desactualitzat, políticament i socialment reductor, amb el retorn de símbols religiosos, penalitzant econòmicament una ciutat que més que cap altra ha d’afirmar l’originalitat del seu posicionament geogràfic; Se centra en l’Europa de la península Ibèrica, el centre de gravetat del triangle Barcelona-Montpeller-Tolosa.

"Perpinyà radiant", un eslògan que arriba a tot arreu que es pot aplicar a qualsevol ciutat, un eslògan que ens dilueix en l'anonimat ... pitjor: subratlla la manca d'ambició dels nostres regidors".

Jean-Paul Alduy (recollit en el blog Catalunya Nord)