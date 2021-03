Per la convivència

La Plataforma Pardinyes per la Dignitat presenta un manifest com a resposta "a les actituds racistes i classistes" d'algunes veïnes del barri

La Plataforma Pardinyes per la Dignitat s'ha presentat en roda de premsa aquest dimecres i ha donat a conèixe un manifest com a resposta "a les actituds racistes i classistes" d'algunes veïnes del barri de la ciutat de Lleida

En aquest manifest es subratlla que, malgrat que hi poden haver motius tècnics o polítics per criticar el projecte d'alberg anunciat per l'Ajuntament, aquests no poden de cap forma justificar determinats comentaris i discursos racistes, xenòfobs i classistes dels que estem essent testimonis, tristament, aquests dies.

Manifest

Com a veïnes i veïns del barri de Pardinyes volem manifestar la nostra preocupació i inquietud per la instrumentalització que s’està duent a terme per part de grups d’intolerants respecte a la implantació en el nostre barri d'un recurs residencial amb què garantir l’habitatge a diferents col·lectius. Entenem que el projecte anunciat per part de l’ajuntament ha concorregut en aspectes que poden ser qüestionables des del punt de vista tècnic i polític, com són:

- Manca de participació i coneixement per part del veïnat del projecte, que se’n va assabentar per la premsa i no va ser, en cap moment, informat ni, molt menys, consultats.

- Manca de diàleg dins del propi govern de l’ajuntament tal com es va poder constatar en la reunió que es va dur a terme amb el veïnat del barri el passat 25 de febrer.

- Plantejar dos projectes: alberg per a persones temporeres i alberg per a persones en situació de sense llar, en el mateix emplaçament. Col·lectius diferents amb necessitats i casuístiques diferents que requereixen també emplaçaments i recursos diferents.

- Diferents estructures residencials de dimensions més reduïdes en diversos emplaçaments del barri i de la ciutat facilitarien una gestió més eficient, de matriu pública i sostenible, allunyada de grans empreses que especulen amb el servei a costa de la seva qualitat.

- Plantejar el projecte en uns terrenys que ja estaven aparaulats per tirar endavant estructures reclamades i necessàries pel barri com és la residència i centre de dia per a gent gran entre d’altres.

- Preocupació per la possible licitació a concurs de la gestió del recurs, ja que entenem que un recurs d’aquest tipus ha de ser de titularitat i gestió 100% públics, per garantir així un accés universal.

Malgrat l’evidència que s’ha de treballar en millorar tots aquest aspectes, volem denunciar discursos que, sota l’aparença de debat tècnic o polític, amaguen idees discriminatòries per racistes, classistes i de criminalització de la pobresa. Considerem urgent aturar aquesta deriva pel que volem deixar ben clar que:

- El barri de Pardinyes és tan bona ubicació com qualsevol altra per acollir aquests serveis, ja sigui

l’alberg per persones temporeres i/o l’allotjament per a persones en situació de sense llar.

- La decisió sobre on ubicar aquests serveis ha de respondre, per tant, a qüestions estrictament

tècniques i s’ha de deixar immediatament d’alimentar el discurs de l’odi.

- El barri de Pardinyes ha de continuar creixent orgullós de la seva pluralitat i mantenint la seva

tradició acollidora tractant a les persones amb la dignitat que es mereixen.