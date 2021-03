La Intersindical és el principal sindicat convocant de la Vaga General Feminista a les comarques gironines

Des de la Intersindical no volen entrar a valorar l’èxit de la vaga en termes de seguiment i els motius són diversos: la pandèmia, l’increment de la precarització i de les desigualtats, els ERTO, el teletreball, la reducció generalitzada d’ingressos i d’altres factors fan pensar que enguany, més que mai, calia convocar una vaga amb independència del seu seguiment efectiu, en termes de persones que han fet vaga, però també que l’efectivitat i l’èxit de la vaga s’ha de mesurar amb altres criteris i no centrar-se en un seguiment numèric. Des del sindicat republicà valoren la necessitat de la convocatòria d’aquesta vaga en termes de consciència social.

La intersindical es concentra davant de l'Hospital Josep Trueta de Girona en motiu de la Vaga General Feminista

Avui a les 12:00 la Intersindical s'ha concentrat davant de l'Hospital Josep Trueta de Girona, en motiu de la Vaga General Feminista. El punt escollit per a la concentració és un dels grans centres de treball feminitzats del nostre territori i que, per tant, el sindicat independentista han considerat que era fonamental visualitzar-hi la jornada de lluita feminista, a partir dels piquets informatius que han realitzat les delegades i afiliades del sindicat.

La intersindical ha fet l'acció telemàtica #TrenquemTòpics, a través d'un vídeo penjat a les xarxes socials

Al vídeo apareixen diferents delegades i afiliades de la Intersindical, de diferents sectors i centres de treball, trencant literalment els tòpics masclistes que encara actualment es diuen de les dones. Així és com les dones de la Intersindical mostren diferents tòpics i després els estripen al llarg de la projecció. Al vídeo hi intervenen Zaida Vidal, Secretària de Feminisme, i Àngels Torrents, Secretària General de la UT de Comarques Gironines. A continuació es pot llegir un resum de les seves intervencions:

Zaida Vidal: "Volem visibilitzar aquelles dones que cada dia lluiten contra estereotips i prejudicis de gènere que fan que se'ns qüestioni, discrimini i se'ns menyspreï des de la més absoluta normalitat i ens els nostres àmbits laborals. És indispensable fer dels centres de treball un front feminista per combatre el patriarcat"

Àngels Torrents: "Amb aquest vídeo, dones de la Intersindical de comarques gironines de diferents federacions hem volgut trencar amb tots aquests tòpics i fer visible la nostra lluita. Cal reconèixer el valor social i qualitatiu de les tasques de cura, de neteja o sanitat, sectors àmpliament feminitzats on es posa de manifest la injustícia i la precarietat. Davant la desigualtat econòmica i social que patim les dones, des de la Intersindical portem la lluita feminista als centres de treball i a tot arreu".

Enllaç del vídeo: https://youtu.be/e8OMFSldTlw

La Intersindical presenta una funció commemorativa de l'obra "Isabel Cinc Hores"

Els dissabtes 6 i 13 de març, la Intersindical presenta una funció commemorativa de l'obra "Isabel Cinc Hores", a la Casa de la Cultura de Girona. Aquesta obra, protagonitzada per l'actriu Carme Sansa i escrita per Toni Strubell, vol commemorar el bicentenari de Pere Caimó i el 150è aniversari del Foc de la Bisbal d'Empordà, així com retre homenatge a Isabel Vila, primera sindicalista catalana que també ha donat nom a la seu del sindicat republicà a les comarques gironines. La funció té el suport d'Òmnium Cultural, l'ANC i la Comissió de la Dignitat.