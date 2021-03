Energia

La CUP Reus reclama aturar la massificació de renovables en pro d’un disseny consensuat i respectuós amb el territori

El grup municipal de la CUP demanarà al pròxim ple de l’Ajuntament de Reus suspendre la tramitació de plans urbanístic en sòl no urbanitzable per a la producció d’energies renovables per tal de protegir el paisatge rural i agrari, així com la biodiversitat del territori. La moció ve motivada per la crida de diferents moviments mediambientals, que estarien a favor de les renovables, «però no a qualsevol preu».





La regidora Mònica Pàmies explica que el Decret 16/2019 de la Generalitat per impulsar l’ús d’energies renovables es basa en l’ocupació de grans extensions de terreny agrícola de gran valor ambiental per transformar-les en terreny industrial. En aquest sentit, alerta que aquest model comporta un gran impacte al territori i que no significa un estalvi per als consumidors o la ciutadania, sinó per a les grans empreses distribuïdores. Com a resposta, la CUP i diferents plataformes en defensa del territori proposen una transició energètica «curosa i respectuosa amb altres objectius cabdals», amb instal·lacions de petit format i repartides pel territori.





L’altra de les mocions que presentarà la CUP és relativa a la Festa Major de Sant Pere. La formació es vol avançar en el disseny d’unes festes adequades a les circumstàncies, encara marcades per la Covid. De fet, fa un any la CUP va exposar un model de cultura de caràcter descentralitzat, de petit format, participatiu i per a tots els públics com a resposta a la nova situació. Ara, amb aquesta moció les anticapitalistes aposten per aplicar aquest model a les festes de la ciutat, amb prou temps per començar a treballar-hi en una proposta consensuada amb les diferents entitats i agents culturals de Reus.