8-M

Escola Valenciana fa una crida a la unitat de l’Activisme Feminista per a aconseguir la igualtat

Escola Valenciana fa una crida a la unitat de l?Activisme Feminista per a aconseguir la igualtat

Escola Valenciana celebra el 8 de març, Dia de les Dones, amb una crida a la ciutadania a “Unir-nos per la igualtat”. Així, ha promogut l’activisme feminista per a “vacunar-se contra el masclisme” i també ha fet una crida a l’acció de tot l’activisme feminista “per a aconseguir la igualtat de forma efectiva”.

Escola Valenciana ha reivindicat el Dia de les Dones amb el lema «8M: Activisme feminista», amb el qual vol “reconéixer la lluita de totes les activistes feministes, així com posar èmfasi en el fet que hem d’unir-nos per avançar en la construcció d’una societat lliure de masclisme i discriminació per raó de gènere”.

L’entitat, que s’ha mostrat preocupada pel “creixent nombre d’agressions sexuals en grup que s’estan produint contra les dones, especialment adolescents i amb agressors també menors d’edats”, ha donat suport a les diferents mobilitzacions organitzades pel moviment feminista arreu del País Valencià.