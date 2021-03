Els Mossos retiren pancartes contra el Rei a Martorell

Avui s'ha convocat una concentració de protesta per la visita de Felip VI a Martorell

Aquest matí els Mossos d'Esquadra han retirat diverses pancartes amb el lema 'Catalunya no té rei' a alguns ponts de Martorell durant la visita de Felip VI i el president de govern espanyol, Pedro Sánchez a la fàbrica de SEAT. Inicialment la visita estava programada pel 21 de desembre passat on els monarques espanyols únicament van reunir-se amb el poeta Joan Margarit per entregar-li el Premio Cervantes (visita que va provocar el tall de les vies del TGV entre Girona i Figueres).

Els dos oligarques han viatjat a Catalunya dies després de les protestes que s'estan vivint als carrers de diverses ciutats (principalment Barcelona) per la presó del raper Pablo Hasél i poques setmanes després de la vacunació contra la COVID de les infantes Elena i Cristina als Emirats Àrabs.