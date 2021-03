Laboral

El nombre d'afiliats de la Intersinsical (CSC) creix en un 210% en el darrers 3 anya al Baix Llobregat i l'Hospitalet

La Intersindical va tancar l'any 2020 amb un creixement del 26,7% d'afiliació respecte el 2019 i superant les 5.600 persones afiliades. Cal remarcar que el creixement del sindicat republicà i de classe s'ha més que triplicat des de 2017, quan la xifra d'afiliacions no arribava a 1.800 persones.

Pel que fa al Baix Llobregat i l’Hospitalet, el creixement des del 2017 ha estat encara més espectacular, essent d’un 210% en 3 anys. I és que el Baix Llobregat i l’Hospitalet ha estat tradicionalment un territori treballador i combatiu, lluitador pels drets laborals i socials de la comunitat, segons Marta Molina, portaveu de la Unió Territorial Baix Llobregat i l’Hospitalet Intersindical-CSC en un article a Llobregat Digital.

També exposa que "les dones, en el si del sindicat, representen el 40,5% del total de l'afiliació i el creixement del jovent ha superat el 60%. Per sectors i col·lectius, tots mostren un important creixement, amb un equilibri entre sector públic i sector privat. Aquest creixement s'ha vist reflectit també en la representació sindical".

A Baix Llobregat, s'ha obtingut representació a Shaeffler de Sant Just, a Asproseat de l’Hospitalet, a Ciments Molins de Molins de Rei o a Tefsa d’Esplugues, per nomenar només alguns exemples.

M;arta Molina, recull unes declaracions de Sergi Perelló, secretari general del sindicat, "que encara amb la pandèmia fent estralls a la societat d'arreu del país, cal començar a revertir les situacions precàries i de pobresa que afecten a molta gent. El sindicalisme lliure de peatges és l'eina que haurà de vetllar per capgirar una situació tant crítica".

Al'article, Molina també exposa els reptes de futur a curt termini, "la Unió Territorial del Baix i l’Hospitalet s’ha plantejat, entre les seves línies de treball, l’expansió al territori per tal d’arribar a ser el sindicat majoritari de la comarca, mitjançant campanyes d’afiliació locals i comarcals, i com a primer objectiu, la consecució del màxim possible de delegats i delegades sindicals a la SEAT – Martorell el proper 2023".