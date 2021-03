Aigua

Ecologistes en Acció analitza la situació del sanejament i de la depuració de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals del litoral

Clara Megías, coordinadora de l'informe i portaveu d'Ecologistes en Acció: "Aquest primer informe és una crida d'atenció a les administracions per una doble via, l'exigència de l'acompliment adequat d'aquelles EDAR que mostren incompliment, i la sol·licitud de transparència que permeti a la ciutadania tenir accés a aquesta informació d'una manera clara i senzilla". L'organització ecologista exigeix que es compleixi amb els requisits de tractament d'aigües i que s'ofereixi informació senzilla i accessible a la ciutadania.

En aquest primer informe s'analitzen les dades de 2019 corresponents a 288 EDAR, d'un total de 394 EDAR de més de 2.000 habitants equivalents (h.e.) registrades al litoral i al DPMT. L'organització ecologista va sol·licitar la informació per aquest informe al llarg de l'any 2020 a les diferents comunitats autònomes, i va obtenir resposta per 247 d'elles.

En aquest document, s'analitzen els valors dels paràmetres de contaminació establerts en l'article 5 de l'RD 509/1996: sòlids en suspensió (SS), demanda bioquímica d'oxigen a cinc dies (DBO5) i demanda química d'oxigen (DQO), per a les aglomeracions urbanes superiors a 2.000 he.

Ecologistes en Acció destaca que també s'han de tenir en compte les autoritzacions d'abocaments, les quals tenen com a objecte la consecució dels objectius mediambientals establerts (OMA). Són en aquestes autoritzacions on es concreta la forma de mesurament i les concentracions o percentatges mínims de reducció de la contaminació en l'efluent. Atès que aquesta informació només ha estat possible obtenir-la a Andalusia, per a les altres comunitats autònomes els valors de les anàlisis són els descrits en el RD 509/1996.

Catalunya

A Catalunya, s'han analitzat 39 EDAR del litoral de més de 2000 habitants equivalents, mitjançant les dades facilitades per l'ACA. Només ens varen donar a conèixer les mitjanes anuals, la qual cosa significa que no es pot estimar si hi ha estacionalitat o deficiències concretes; a més d'emmascarar la informació al no saber quants mesos a l'any fallen les EDAR. Tampoc es poden considerar dades suficients en comparació amb la resta de comunitats autònomes o nacions, de les quals hem pogut analitzar les seves mitjanes mensuals.

De les 39 EDAR analitzades, segona la normativa, cap EDAR incompleix amb el tractament de la depuració. No obstant, trobem casos com la depuradora del Besòs (Sant Adrià del Besòs) que presenta problemes de depuració i abocaments al seu emissari al llarg de l'any, i que segons dades oficials, compleix la normativa. D'altra banda, amb les dades de l´ACA, hem detectat cinc EDAR que presenten valors de concentració o rendiment insuficients:

Girona, dues EDAR: Empuriabrava (rendiment DQO) i Lloret de Mar (concentració SS).

Barcelona, una EDAR: Vilanova i la Geltrú (concentracions de DBO5 i DQO).

Tarragona, dues EDAR: Sant Carles de la Ràpita (rendiment SS) i Tarragona (concentració DBO5).

Per tot plegat, Ecologistes en Acció de Catalunya no poden donar per suficients i vàlides les dades facilitades per l'ACA per ser dades esbiaixades i parcials, i que en determinades EDAR, no corresponen amb l'hemeroteca ni tampoc signifiquen que les aigües costaneres arribin a aconseguir el bon estat ecològic que exigeix la Directiva Marc d'Aigua, incompliment que l'Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI 2.019) assenyala concretament a les desembocadures dels rius Besòs i Llobregat i al litoral de la ciutat de Tarragona.

Tampoc queden reflectits els esdeveniments puntuals d'abocaments per mal funcionament de les EDAR o per l'ús de sobreeixidors en casos de grans esdeveniments de fortes pluges, de manera que es perd informació molt valuosa dels temps en què no s'han realitzat mostrejos a l' conjunt de les aigües residuals. Una situació que es produeix de forma reiterada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, especialment a Badalona, Gavà i Viladecans. Aquesta informació únicament és possible obtenir-la tenint accés a les Declaracions Anuals d'Abocaments que el titular té l'obligació de lliurar de forma anual.

En aquesta línia, Els escassos valors analitzats a Catalunya o les Illes no permeten extreure una conclusió equivalent a la resta d'EDAR.

La majoria de les EDAR de litoral analitzades en aquest informe aboquen les aigües al medi natural complint la normativa. No obstant això, Ecologistes en Acció veu amb preocupació que la contaminació produïda per les aigües residuals sigui molt superior a la permesa per la normativa que està en vigor des de fa 25 anys.

(Una EDAR és una Estació Depuradora d'Aigües Residuals on es recullen i es tracten les aigües residuals i industrials assimilables a urbanes, en les quals es realitzen una sèrie de tractaments físics, químics i biològics per depurar l'aigua. Des d'aquí, l'aigua es torna al medi receptor complint els límits establerts en l'autorització d'abocaments i els objectius de qualitat fixats en la normativa vigent. Per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua, Ecologistes en Acció entre altres accions, presenta per primera vegada un informe en què s'analitzen els paràmetres de contaminació de les aigües residuals urbanes (ARU) de les EDAR del litoral i Domini Públic Marítim-Terrestre (DPMT) de tot l'Estat espanyol)