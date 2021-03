lluita institucional

"El pressupost d'inversions del PP no afronta les principals necessitats de Badalona"

Afirma Guayem Badalona en Comú. També ha manifestat que "No es contempla cap mesura de rescat social ni de pal·liació pels efectes de la pandèmia en el llistat de projectes proposats i dels 78 milions de fum, avui només es sol·licita un finançament de 18 milions. Els altres 60, són només desitjos".

La formació ha exposat que "des del passat mes d’octubre, el Partit Popular ha intentat pactar un pressupost d’inversions amb la resta de grups de l’oposició. La metodologia per arribar a acords per a aprovar-lo ha estat concedir les propostes dels grups de l’oposició a canvi de fer acceptar a cegues les propostes del Partit Popular, una dinàmica partidista, clientelar i d’opacitat que denunciem públicament".

A poques hores que es celebri el ple extraordinari per a l’aprovació d’aquest pressupost, Guayem Badalona en Comú encara no ha rebut la informació que havia sol·licitat, on es demanava que s’especifiqués el detall de les inversions del pressupost d’inversions aprovat el 2017, que incloïa per primer cop una procés participatiu on la ciutadania va poder decidir en què s’invertia. "No disposem d’informació sobre l’estat d’aquestes inversions ja aprovades: si s’han executat o no, si s’han licitat o no, ni si està previst fer-les en algun moment", afirma

L’únic que coneixen a dia d’avui d’aquest nou pressupost d’inversions és un llistat de projectes sense prioritats i sense previsió ni calendaritzacions. A més, encara queden 24 milions per executar de l’antic pressupost d’inversions, que ni el PSC i En Comú Podem primer, ni el PP de Badalona després, no han executat.

En xifres, dels 58 milions aprovats del pressupost d’inversions del 2017, el govern de Dolors Sabater va executar 18 milions fins a la moció de censura, en poc més d’un any. En restaven 40 per executar, i en 3 anys (2018-2021) només se n’han executat 16. El PP, el PSC i En Comú Podem plantegen ara un pressupost d’inversions de 78 milions quan en 3 anys només han aconseguit executar 16 milions de projectes que ja estaven aprovats i preparats.

Guanyem pregunta, "On aniran aquests 24 milions que falten per executar? En què es gastaran ara els diners que la ciutadania va decidir a quins projectes es destinaven? Quin és el criteri per decidir en què s’han de gastar els diners de tots els veïns i veïnes?"

Així com també, "Què faran amb els 7 milions (dels 8 milions pressupostats) destinats a habitatge per al Parc Municipal d’Habitatge mentre tenim més de 400 persones sense llar a la ciutat? Pensen obllidar projectes com el nou Centre Cívic del Gorg, l’Espai Jove a Sant Roc i l’Escola Bressol de Montigalà, entre d’altres projectes?" Fins ara no tenen No tenen respostes.

També manifesta Guayem que "aquest pressupost no afronta les necessitats de Badalona. És indecent que no hi hagi cap proposta sobre habitatge, ni sobre recuperació econòmica en context de la pandèmia, que són dues de les principals preocupacions actuals de la ciutadania, greument afectada per la Covid-19. Tampoc en matèria de polítiques feministes, ni de mobilitat, ni de polítiques socials. En canvi, la proposta estrella per a l’alcalde Albiol és la seva piscina olímpica. En plena pandèmia. Badalona necessita un pla d’equipaments acordat per la ciutadania, no segons les dèries de l’alcalde".

És per això que Guanyem Badalona en Comú bo votarà a favor d’aquest pressupost d’inversions. Lamenta que el Partit Socialista de Catalunya s’hagi convertit en la crossa del govern d’Albiol i que, malgrat sabent que tot el que hem explicat en aquest comunicat és cert, han preferit postular-se com a nous socis de govern del Partit Popular de Badalona.

Així mateix, emplaça "als partits que promouen o que apuntalen aquest nou pressupost d’inversions al que ja portem 6 mesos demanant: cal fer un traspàs de tota la informació necessària per valorar les propostes del pressupost abans d’aprovar-lo i cal executar les inversions aturades del pressupost d’inversions 2015-2019, perquè són decisions que va prendre la ciutadania en el pressupost participatiu de l’any 2016".