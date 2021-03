Nuclears

"Corona un cim i demana el tancament de Cofrents!"

Esta iniciativa de la plataforma Tanquem Cofrents, entitat en la qual participa Acció Ecologista-Agró, sorgix davant la voluntat d’Iberdrola d’allargar el funcionament de la central nuclear valenciana durant una dècada més, malgrat que Cofrents ja té 37 anys i que Les Corts Valencianes van aprovar en 2017 una Proposició No de Llei reclamant el seu tancament i desmantellament.

Inspirats en la cançó Darrer diumenge d’octubre, Tanquem Cofrents pretén traure a la llum l’oposició ciutadana a la nuclear valenciana, ja que el País Valencià no vol que li amplien la llicència de funcionament a Cofrents ni un any més.

De quina manera pensem mostrar-ho? Doncs, pujant a les muntanyes valencianes i fent-nos una foto al cim amb una bandera antinuclear, sempre respectant les mesures sanitàries per la COVID-19. Tanquem Cofrents o et facilitarà la bandera (València i àrea metropolitana) o te l’enviarà per correu electrònic, per a imprimir-la en A4 o A3 i apegar-la fins a donar-li forma. Com pots sol·licitar la bandera? Molt fàcil, només has d’enviar el teu telèfon de contacte a marfull.agro@gmail.com.

Alça la veu, com diu la cançó, des del Garbí i el Puig Campana, el Montgó, i el Montcabrer, Calderona, Bèrnia, Aitana, Montot i Benicadell. Però, també des de qualsevol muntanya que tingues al teu municipi sense importar la seua altura. Qualsevol cim ens servix per a dir ben fort, Tanquem Cofrents!

Des de les altures, la foto hauria de ser horitzontal, sense contrallums ni flaix, ben enfocada i sense primers plans. Com a requisit, s’ha de poder veure a la persona o les persones participants amb la bandera, clarament. Però, també part del paisatge per a reconéixer el cim i el seu entorn.

Si vols participar en esta acció col·lectiva de Tanquem Cofrents, envia les teues fotos a marfull.agro@gmail.com. Tens fins al 8 de març per a fer-ho. En el correu electrònic, a més a més de les fotos, indica el nom de la persona o col·lectiu que sou, així com el nom de la muntanya que heu pujat i el municipi on es troba.

Amb totes les fotografies recopilades, Tanquem Cofrents editarà un vídeo documental que més endavant publicarem en YouTube i en el blog de la plataforma. Concretament, durant la segona setmana de març.

Si volem tancar Cofrents, és molt important visibilitzar el rebuig de la ciutadania a la renovació de la nuclear valenciana. Per això, et preguem que ara dónes la màxima difusió possible a esta acció col·lectiva i després al vídeo final. Per un futur segur sense nuclears: Tanquem Cofrents JA!!!

La plataforma Tanquem Cofrents està formada per Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT, PAH-València, Associació de Damnificats per l’Incendi de l’Alcalatén (ADIA) i el Moviment Ibèric Antinuclear (MIA).