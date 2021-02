Llibertat d'expressió

Mobilitzacions estudiantils a Barcelona i Lleida per l'Amnistia i la Independència

En el marc de la vaga convocada per aquest divendres pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), els estudiants s'han manifestat pels carrers de Barcelona i Lleida a favor de l’amnistia, la llibertat i la independència. A Barcelona, previament a la marxa, els estudiants han acupat el rectoral de la Universitat de Barcelona on han llegit un manifest. En el text es demanava que les universitats defensin l’amnistia dels presos, incloent la de Pablo Hasél, condemnin la presència policial en els centres educatius i la “repressió” dels cossos policials en les manifestacions dels últims dies, i reclamin l’alliberament dels detinguts. A la marxa, s’hi han sumat les diputades electes de la CUP Dolors Sabater i Eulàlia Reguant.

A Lleida, els estudiants s'han concentrat davant del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) on també s’ha llegit el manifest elaborat per treballadors de la UdL en què reclamen a l’equip rectoral que es posicioni en contra de l’entrada del Mossos a la universitat lleidatana per detenir Hasél. El text suma més de 400 adhesions de treballadors de les universitats públiques catalanes.