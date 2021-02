14-F

La JEP de Barcelona trasllada a Fiscalia a un militant de Vox a petició de la CUP i Guanyem Catalunya per indicis de delicte electoral

El passat 2 de febrer, la candidatura conformada per la CUP i Guanyem Catalunya, vam presentar una denúncia per delicte electoral contra un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona que, durant la campanya electoral, ha participat de forma activa a les parades informatives de VOX.

Tal i com indica l’article 52 de la LOREG, els membres en actiu de les policies municipals no poden difondre propaganda electoral o dur a terme altres activitats de campanya electoral.

La JEP de Barcelona ha traslladat el cas a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant els indicis de delicte electoral.

Des de la candidatura CUP - Un nou cicle per guanyar s'exigeix a l’Ajuntament de Badalona que retiri de les funcions i aparti del cos de la Guàrdia Urbana l’agent en qüestió fins que el TSJC no es pronunciï.

L’Ajuntament de Badalona és una institució pública i ha de salvaguardar la credibilitat de la Guàrdia Urbana davant agents que l’embruten. Així doncs, demanem a l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que no sigui còmplice d’un possible delicte. Aquesta situació no salvaguarda, tampoc, la integritat de la ciutadania de Badalona.