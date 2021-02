lluita sindical

La Intersindical, ELA i CIG impulsan una campanya per exigir la derogació de la reforma laboral 25-M

Els secretaris generals de la Intersindical, Sergi Perelló, d’ELA, Mitxel Lakuntza i CIG, Paulo Carril, han presentat avui, en roda de premsa telemàtica, una campanya conjunta per exigir la derogació de la reforma laboral que començarà amb mobilitzacions el proper 25 de març, així com diverses iniciatives a Madrid, com ara la sol·licitud d’una reunió amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, o amb les forces sobiranistes de les nacions sense estat al Congrés dels Diputats.

Els tres principals sindicats catalans, bascos i gallecs han demanat la derogació urgent de la reforma laboral, que consideren especialment lesiva pel que fa a l’acomiadament col·lectiu, per tal d’aturar l’augment alarmant de l’atur. També han denunciat que la pandèmia de la Covid no pot ser una coartada per al bloqueig de l’agenda de reformes socials per part de l’executiu espanyol, com s’ha pogut constatar amb la congelació del salari mínim interprofessional d’enguany i s’ha preguntat per la utilitat de l’actual diàleg social amb les patronals i els principals sindicats espanyols.

En aquest sentit, la Intersindical, ELA i CIG reivindiquen la necessitat de respectar els convenis territorials i sectorials dels seus respectius països i adverteixen que el que està en joc és un sortida justa de la crisi actual que avanci en democràcia, sobirania i justícia social per a la classe treballadora de les tres nacions. Exigeixen un canvi real en les polítiques laborals que reverteixin les taxes d’atur i temporalitat a l’estat espanyol, les majors de la Unió Europea, així com la millora dels salaris, les pensions i les condicions laborals.

Els tres sindicats temen que el gruix del repartiment dels fons públics europeus destinats a la reconstrucció acabi en mans de grans empreses, deixant de banda les persones, i alerten sobre un nou possible paquet de retallades, provocades l’alt dèficit públic de l’Estat, que afectin les pensions, apugin els impostos indirectes i consolidin les anteriors reformes.

Per la seva banda, Sergi Perelló ha fet èmfasi en què «cal un sistema de protecció social fort, una fiscalitat progressiva i un teixit productiu sostenible amb salaris i condicions laborals dignes». També ha recordat que el poble de Catalunya, a través del seu Parlament, ha vist com el Tribunal Constitucional suspenia fins a 17 lleis socials des del 2012 (habitatge, pobresa, fiscalitat, igualtat…) per pur centralisme i que afecten el seu benestar. El secretari general de la Intersindical ha insistit en què «la centralitat política catalana se situa en la sobirania i el progrès», com s’ha vist en el procès històric de canvi dels darrers anys en el que el poble de Catalunya planteja un nou marc polític i sociolaboral que protegeixi i ampliï els drets de la majoria de la població.

Perelló ha anunciat també que la campanya específica de la Intersindical inclourà altres demandes com la reducció de la jornada laboral, la millora de les pensions i salari mínim català, per tal d’ajustar-los a la realitat socioeconòmica catalana, així com la reforma i ampliació dels serveis públics com a garantia protecció social.