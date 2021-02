14-F

La CUP veu imprescindible acabar amb la precarietat laboral i promoure un pla de recuperació econòmica que tingui al epicentre les treballadores del país.

La CUP, des de de Tàrrega, denuncia la precarietat laboral de les classes populars accentuada per la crisi econòmica, social i sanitaria de la COVID19.

Han recordat que la reforma laboral impulsada pel PP el 2012 ha suposat una precarització, una pèrdua de drets i contractes temporals. Tot això ha portat a un mercat de treball excloent per als joves, que tenen moltes dificultats d’incorporar-se al món laboral amb unes condicions dignes, i de l’altra per a la gent de més de 45 anys, també amb moltes dificultats per tornar al món laboral quan es queden sense feina”.

Per assegurar uns drets i una vida digna a les treballadores del país, els anitcapitalistes proposen implantar mecanismes perquè cap empresa que pugui ser viable perdi un sol lloc de treball per la crisi o la manca de voluntat de la banca a l’hora facilitar crèdit. Per això aposten per generar línies d’assessorament pels treballadors i treballadores per assegurar la continuïtat de l’empresa. Bastir una economia plural a través d’un model triangular entre les cooperatives de l’economia social i solidària, el control públic dels sectors essencials i la planificació i la participació de les treballadores i els moviments socials, així com una banca pública que permeti la democratització del crèdit i eviti que les elits s’aprofitin de l’endeutament familiar a través d’interessos abusius.

També proposen la interrupció del pagament de quotes d’autònom i lloguers de locals i la creació de línies de finançament públic sense interessos abusius per a garantir els actuals llocs de treball.

Finalment, volen impulsar la recuperació dels més de 75.000 llocs de feina perduts per l’impacte de la Covid-19 a través de l’absorció d’empreses considerades essencials pel sector públic i de la generació de cooperatives de treball a través de l’economia social i solidària.