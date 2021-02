lluita institucional

La CUP Tortosa no assistirà a l'acte d'inauguració de la Capital de la Cultura Catalana

Aquest divendres es donarà el tret de sortida de la Capital de la Cultura Catalana que acollirà Tortosa durant el 2021, i la CUP ha decidit no assistir, tot i que entenen que a'h de posar atenció i analitzar detingudament el seu desenvolupament. Qualifica l'acte de polític, i que donades les causes de les restriccions sociosanitàries, ens posa del costat de la ciutadania que no ha tingut l’oportunitat d’assistir presencialment a la inauguració.

Paral·lelament a aquest decisió, manifesta que s'enceta aquest any de capitalitat cultural amb certa preocupació, degut a la situació que arrastra el sector cultural. Sector històricament maltractat, i que s’ha vist incrementat amb l’actual situació de crisi socioeconòmica derivada de l’afectació de la Covid.

El grup municipal de la CUP, remarca la manca de polítiques culturals encaminades a una millor gestió democràtica dels recursos destinats a la cultura, o en la recerca de noves formules per ajudar aquest sector. Aquestes han estat pràcticament inexistents i totalment insuficients en les polítiques aplicades per l’equip de govern municipal, com també en les mesures aplicades pel govern de la Generalitat de Catalunya, abocant el sector a la ruïna.

A més han observat que, a data d’avui, i en relació als esdeveniments que s’han fet públics dins de la programació de l’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana, aquests no disten gens de la programació habitual que s’ha fet en els darrers anys en els diferents espais culturals de la ciutat.

Això sí, e veu amb bons ulls la voluntat de fer partícip als diferents col·lectius i la ciutadania en la crida d’idees i propostes feta des de l’organització, tot i que hem de ser realistes i tenir clars els límits d’aquesta fórmula de participació. No té sentit reivindicar la gestió comunitària, si aquesta no es veu incorporara en el dia a dia dels projectes que es pretenen dur a terme, i que a data d’avui, no es compleix. S’ha d’entendre la participació cultural col·lectiva com un procés de transformació social.

La CUP Tortosa també entén que s’està perdent una oportunitat, i que la celebració de la capitalitat de la cultura catalana ha d’esdevenir una eina al servei de la comunitat, i iniciar així un procés de transformació social, que ha d’anar acompanyat d’un procés de democratització d’accés a la cultura, ja que l’accés a la cultura és un dret que dignifica els individus i normalitza la seva inclusió dins la seva comunitat.

D’aquesta manera mostra la seva preocupació, que en la programació cultural presentada fins a la data, no té en compte, ni facilita l’accés a persones amb diferents graus de diversitat, o persones amb situació de vulnerabilitat.

Per a la formació, s'entén que la cultura no és un terreny neutre o desproveït de càrrega política, i que aquesta ha d’anar encaminada en tenir la capacitat de generar processos de participació social, promovent les capacitats de la comunitat per formar part activa en la vida cultural, per tal de facilitar la satisfacció de les necessitats detectades a través de la participació ciutadana.