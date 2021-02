Impunitat policial

La CUP Tarragona denuncia la complicitat dels Mossos d’Esquadra amb l’extrema dreta

La CUP denunciem la presència, avui, de l’extrema dreta als carrers de la nostra ciutat. Denunciem, també que Vox no hagi seguit les recomanacions del PROCICAT i s’hagi estat passejant amb tota una comitiva al darrera des del Mercat Central fins la Part Alta. No entenem com l’Ajuntament ha pogut permetre aquesta escena i hagi deixat via lliure al feixisme a Tarragona.

Assenyalem el paper del Mossos d’Esquadra, que han obert pas a la comitiva de l’extrema dreta pels carrers de Tarragona i, a més, han encapsulat a les companyes antifeixistes que avui han sortit al carrer, entre les que hi havia gent gran i menors, que volien marxar i no les han deixat. En aquest sentit, volem expressar tota la solidaritat la regidora Paula Varas que ha esta víctima d’una actuació violenta i totalment desproporcionada dels Mossos d’Esquadra i que, tal i com acostuma a passar en aquests casos, posteriorment ha estat denunciada en un intent de girar la truita. També volem expressar la nostra solidaritat amb l’altra persona denunciada i amb totes les militants antifeixistes que acumulen causes repressives per posar el cos davant l’extrema dreta.