14-F

La CUP tanca la campanya reclamant els mateixos drets i serveis per les persones del Pirineu i Ponent que per qualsevol altre punt de Catalunya

La CUP tanca la campanya reclamant els mateixos drets i serveis per les persones del Pirineu i Ponent que per qualsevol altre punt de Catalunya

La CUP tanca la campanya electoral per aquest 14 de febrer des del monument a les víctimes del bombardeig al Liceu Escolar de Lleida. Ho fa reivindicant-se com la candidatura per aturar l’extrema dreta: “Si la CUP és forta, no passaran” en al·lusió als sondejos que disputen els seus escons amb els de l’extrema dreta a Lleida.

Tanquen la campanya satisfets del treball en equip que s’ha fet i de com ha anat ja que, tot i el context de pandèmia i havent renunciat als actes presencials amb públic, han pogut anar pel territori a desplegar i explicar la seva proposta.

Una proposta basada en garantir un serveis dignes per tot el territori: “els mateixos drets per qualsevol poblet del Pirineu o Ponent, que per qualsevol ciutat de l’àrea metropolitana” reclamant inversions en salut, mobilitat, connectivitat i treball.

També rebutgen l’aposta econòmica que han desplegat Esquerra i Junts els últims anys des del Govern que encasillen el Pirineu com a territori turístic, quan els anticapitalistes proposen la diversificació de l’economia potenciant el sector agroramader, la petita indústria o la investigació i formació.

Durant la campanya també han mostrat el seu suport a la “pagesia arrelada al territori” amb la creació d’un banc de terres, reduint els intermediaris i garantint preus justos pels productors.

I finalment han explicat el seu camí cap a la República: desobediència i drets socials. Un referèndum pel 2025 en el qual es podran esmenar els errors de l’1O i anar decididament cap a la construcció d’una República Catalana socialment justa.

Per tot això i per frenar la repressió a les més de 3000 represaliades han reclamat que el vot útil per aquestes eleccions és el vot a la CUP-Un nou cicle per guanyar.