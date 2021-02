14-F

La CUP reivindica la cultura com a eina de transformació social

La Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle Per guanyar ha presentat aquesta tarda una bateria de propostes em l’àmbit cultural, d’acord amb el programa polític de la formació per a les eleccions del 14F al Parlament de Catalunya. Les anticapitalistes aposten per l’augment del pressupost en cultura, que actualment no arriba a l’1%, la millora de polítiques de contractació per a les treballadores i l’accés universal i equitatiu de la cultura, potenciant el petit format.

Edgar Fernàndez, número 2 a les llistes de la CUP per la circumscripció de Tarragona, també ha posat sobre la taula una de les apostes clau de la formació a les eleccions del 14F, la Renda Bàsica Universal. Es tracta d’una renda de 535€ mensuals que s’ingressa a tothom amb l’objectiu de garantir la vida i les necessitats més bàsiques de les persones. Segons el candidat reusenc, la RBU seria possible pujant un 9,3% dels impostos al 10% més ric, de manera que el 90% restant en sortiria beneficiada. A més, referint-se als moments més crítics de pandèmia, Fernàndez explica que amb aquesta mesura “hauríem pogut tancar absolutament tot quan era necessari”.

A la roda de premsa també s’ha comptat amb la intervenció d’Alba Magrinyà, bateria del grup Roba Estesa, qui ha donat suport al cantant Pablo Hasel davant la condemna d’entrar a presó “per haver fet ús de la seva llibertat d’expressió”. Fernàndez ha reiterat el suport al cantant i ha criticat la postura dels Comuns i d’Unidas Podemos, ja que “podrien haver evitat l’entrada a presó de Pablo Hasel i no ho han fet”.

Alba Magrinyà explica que la cultura ha de funcionar com un altaveu del que passa a l’entorn, però “ens han fet callar”. D’altra banda, l’artista critica que no n’hi ha prou en l’aprovació del Reial decret llei 26/2018, de mesures d’urgència per a la creació artística i ha reivindicat la necessitat de “crear estructures planificades i sòlides que serveixin a curt, mitjà, però sobretot a llarg termini”.

Finalment, Salvador Palomar, treballador cultural i membre de l’Assemblea de la CUP de Reus, ha posat de relleu la cultura de base i participada, així com que es tracta d’una eina de cohesió social. “Calen mesures que possibilitin la lliure expressió, la creació i la construcció de referents compartits” ha conclòs.